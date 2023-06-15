Elektronik haberleşme yatırımları 31 milyar TL'yi aştı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu"na göre, kesintisiz iletişim için geçen yıl işletmeciler tarafından yapılan yatırımların tutarı, 2021'e göre yüzde 42,7 artarak 31,1 milyar liraya ulaştı.
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Elektronik haberleşme sektöründeki işletmeciler geçen yılın sonu itibarıyla, 130 milyar lirayı aşan net satışa ulaştı. Türk Telekom ve mobil operatörlerin yatırımları ise aynı dönemde yüzde 48,7 yükselerek yaklaşık 22,3 milyar lira oldu. Geçen yılın sonu itibarıyla mobil abone sayısı 90,3 milyona, 4,5G hizmetine abonelerinin sayısı ise hızla artarak 2022 sonunda 82,9 milyona ulaştı.