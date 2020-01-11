Elektronik haberleşmede tüketici şikayetleri azaldı

11 Ocak 2020

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) geçen yılın üçüncü çeyreğinde yapılan şikayetlerin sayısı, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 6,12 azalarak 39 bin 775'e düşerken, en fazla şikayet internet servis sağlayıcılarının hizmetleri ve bağlantı sorunları konusunda geldi.

BTK Pazar Verileri Raporu'ndan derlenen bilgiye göre, Temmuz-Eylül 2019 döneminde kuruma toplam 39 bin 775 şikayet iletildi.

Şikayet sayısı, 42 bin 369 başvurunun geldiği 2018 yılının üçüncü çeyreğine göre yüzde 6,12 azaldı.

Sektör bazında üç aylık tüketici şikayeti sayıları değerlendirildiğinde, en fazla başvuru yüzde 51,9 ile internet servis sağlayıcılarının hizmetlerine ilişkin yapıldı. Söz konusu şikayetlerin 20 bin 627'si internet, 14 bin 808'i mobil, 2 bin 400'ü sabit telefon, 1725'i uydu platformu, 215'i kablo TV hizmetleri konularında geldi.

1 milyon abone başına değerlendirildiğinde ise geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla ortalama internet servis sağlayıcılığı hizmetlerine yönelik 1573, uydu platformu hizmetlerine 399, sabit telefon hizmetlerine yönelik 208, mobil hizmetlere ilişkin 179 ve kablo TV hizmetleri için 171 tüketici şikayeti kaydedildi.

Şikayetlerde bağlantı sorunu başı çekti

Mobil sektörde en fazla tüketici şikayeti yüzde 34,3 ile faturalara ilişkin gelirken, internet servis sağlayıcılığı hizmetinde en fazla şikayet edilen konu yüzde 58,6 ile bağlantı sorunları oldu.

Uydu platformu hizmetinde en fazla şikayet "abonelik işlemleri"ne ilişkin geldi. Söz konusu şikayetler, toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 27,5'ini oluşturdu.

Sabit telefon hizmetinde en fazla şikayet yüzde 66 ile bağlantı ve hizmet kalitesinde görülürken, kablo TV hizmetlerinde yüzde 19,5 ile yine bağlantı sorunu başı çekti.