Elektronik tebligat ile 2,7 milyar lira tasarruf sağlandı

Hazine Bakanlığı, vergisel işlemlerin yürütülmesinde teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor. Mükelleflerin beyan ve bildirim yükümlülüklerini hafifletmeye dönük projeler uygulamaya alınırken vergi beyannamelerinin tamamının e-beyanname sistemiyle alınmaya başlanması büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, elektronik ortamda alınan beyanname sayısı 1,5 milyarı aştı.

Sadece e-beyanname sistemiyle kağıttan yapılan tasarruf 750 milyon lirayı geçti. Geliştirilen hazır beyan sistemiyle vergi beyannamelerinin hızlı, kolay, ekonomik ve güvenilir şekilde Gelir İdaresi Başkanlığına intikali sağlanırken hatalar da asgariye indiriliyor. e-arşiv ve e-fatura uygulamalarının her birinden birer milyon, e-defter uygulamasından 467 bin mükellef yararlanıyor.

E-belge sayısı 30 milyarı aşacak

Ayrıca e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu gibi toplamda 10 e-belge uygulamasıyla 2023 sonunda düzenlenecek belge sayısı 30 milyarı aşacak. Aylık ortalama 200 bin yoklama ve 50 bin denetim faaliyeti de yapılıyor. Bu kapsamda e-yoklama sistemiyle yoklama faaliyetlerine ilişkin süreçler elektronik ortamda yürütülerek sonuçların süratle analiz edilmesi sağlanıyor. Yoklama ve denetim faaliyetlerinin mobil teknolojilerden yararlanılarak gerçekleştirilmesi amacıyla elektronik yoklama sistemi hayata geçirilmişti. Sistemle yoklama ve denetim faaliyetleri mobil cihazlarla yerine getiriliyor. Sistemle mükelleflere ilişkin istenilen bilgilere her noktadan anlık ulaşılabiliyor.