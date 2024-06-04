Elektronikte fiyatlar patladı sigortalı sayısı 2.8 milyonu aştı

Esin ÇETİNEL

Artık hangi sektörde faaliyet gösterirseniz gösterin elektronik cihazlar olmadan işlerinizi sürdürmeniz imkânsız hale geldi. Her işletme neredeyse ana faaliyet alanına yaptığı yatırıma yakın bir tutarı elektronik cihazlar için de harcamaya başladı. İşte bu ihtiyacı gören sigorta şirketleri elektronik cihazları da sigorta kapsamına alan ürünler çıkartmaya başladı.

Ürünlerin içeriği ise sektörlere göre oldukça farklılık gösteriyor. Örneğin medikal alanda faaliyet gösteren firmalar medikal cihazları güvence altına almayı önceliklendirirken, yazılım firmaları ilk adımda bilgisayar ve sistemlerini sigorta kapsamına alıyor. Ancak bu ürünü tercih eden tüm firmaların ortak talepleri laptop, televizyon, bilgisayar, yazıcılar üzerinde yoğunlaşıyor. Ürünü tercih eden firmaların hatta bireylerin sayısı ise her geçen gün artıyor.

Bu talep artışındaki en büyük etkenlerden biri tartışmasız elektronik cihaz fiyatlarının son yıllarda hızla yükselmesi ve her gün artan tamir masrafları. Doğanlar Sigorta CEO’su Selcen Gür, “Sigorta resmi istatistiklerine göre; 2023'ün ilk üç ayı ile 2024'ün ilk üç ayı kıyaslandığında 126 bin 189 adet poliçe artışı ile birlikte toplam 2 milyon 852 bin 962 adet Elektronik Cihaz Poliçesi üretilmiş. Yalnız şirketlerin değil bireylerin de risklerini azaltmak için bu ürüne olan taleplerinde artışlar gözlemliyoruz” diyor.

Beklenmedik hasara güvence

‘Elektronik Cihaz Sigortası’nın ani ve beklenmedik bir biçimde ortaya çıkan hasarları karşılayan bir poliçe olduğunu da hatırlatan Selcen Gür, sigortanın kapsamına ilişkinse şu bilgiyi veriyor; “Cihazın tamir edilmesini veya değiştirilmesini gerektirecek şekilde oluşan maddi hasarları teminat altına alır.

Bu poliçe ile elektronik cihazlar, işyerinde veya taşınabilir olarak kullanıldıkları yerlerde meydana gelebilecek risklere karşı sigortalanıyor. Aynı zamanda mobil cihazların ekran kırılması, yüksek voltaj, sıvı teması gibi riskleri kapsaması ve mobil cihazların başına gelebilecek beklenmedik hasarlara karşı yılda iki kez onarım teminatı vermesi de bu poliçenin daha çok tercih edilmesini sağladı.”

Hangi riskler güvence altında?

Ürün içeriğindeki teminatlar ise oldukça kapsamlı. Bugün elektronik cihaz sigortalarında poliçe kapsamındaki cihazlar, yangın, yıldırım, infilak, kavrulma, kararma, duman, is, fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi afetlerin yanı sıra kısa devre, yüksek voltaj, su ve rutubet etkisi, paslanma, hırsızlık, işletme personeli veya üçüncü şahısların ihmal, kusur, hata ve sabotajı ile hatalı dizayn ve malzeme gibi hasarlara karşı güvence sağlanıyor.

Bunlar standart olarak verilen teminatlar. Gür’ün verdiği bilgiye göre bunların dışında dileyen işyeri sahibi deprem, grev, lokavt, halk hareketleri, terörizm teminatı ile seyyar cihaz teminatı ve seri vasıtalarla yapılacak nakliye masrafları ve fazla mesai ücret zamlarını da ihtiyari olarak teminatlarına ekletebiliyor.

“Cihazları koruma isteği arttı”

Selcen Gür, son yıllarda elektronik cihaz sigortası talebinde yaşanan belirgin artışın temel nedenlerini ise şöyle sıralıyor; “Elektronik cihazların fiyatlarındaki artış, tüketicilerin bu cihazları koruma isteğini artırıyor.

Yüksek maliyetli cihazların zarar görmesi veya çalınması durumunda oluşacak maddi kaybı önlemek için sigorta yaptırmak daha cazip hale geliyor. Aynı zamanda elektronik cihazlar daha karmaşık ve gelişmiş hale geldikçe, onarım maliyetleri de artıyor. Sigorta, beklenmedik tamir masraflarını karşılamak için bir güvence sunuyor.

Tüketicilerin sigorta seçenekleri konusunda artan farkındalığı da talep artışına katkıda bulunuyor. İnsanlar, özellikle pahalı cihazları sigortalayarak finansal risklerini minimize etmeyi tercih ediyor. Bu arada sigorta şirketlerinin, elektronik cihazlar için çeşitli ve uygun fiyatlı sigorta seçenekleri sunması da talebi artıran diğer bir etken. Önceki yıllarda daha çok kurumların ticari amaçla ekipmanlar ile bilgi işlem merkezleri için talep ettiği elektronik cihaz sigortalarına, son yıllarda bireysel kullanıcılar da daha çok tercih etmeye başladı.