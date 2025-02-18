Elon Musk, Grok 3’ü tanıttı! 'OpenAI ve DeepSeek yapay zeka modellerinden daha iyi'

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, Grok 3 adlı en yeni yapay zeka modelini resmen duyurdu. xAI ekibine göre, model matematik, fen ve kodlama alanlarında yapılan standart testlerde OpenAI ve DeepSeek modellerinden daha başarılı sonuçlar elde etti.

Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, "Çok kısa bir süre içinde Grok 2’den çok daha yetenekli olduğunu düşündüğümüz Grok 3’ü sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Grok 3, Premium X kullanıcılarına sunuluyor

Grok 3, öncelikli olarak X premium abonelerine sunulacak. Bunun yanı sıra, xAI’nin duyurduğu web ve uygulama tabanlı ayrı bir abonelik modeli ile de erişilebilecek.

Yeni arama motoru: Deep Search

xAI, Grok 3 ile birlikte “Deep Search” adlı yeni bir ürünü de tanıttı. Şirket, bu sistemin “yeni nesil bir arama motoru” olarak işlev göreceğini belirtti. Deep Search’ün, geleneksel arama motorlarından farklı olarak daha gelişmiş yapay zeka tabanlı analizler ve özetlemeler sunacağı öne sürüldü.

xAI'nin Grok modelleri, Tesla, SpaceX ve diğer Musk şirketleriyle entegre olabilecek bir ekosistem yaratmayı hedefliyor. Bu gelişmeler, yapay zeka alanındaki rekabeti daha da kızıştırırken, Grok 3’ün OpenAI ve diğer büyük rakipleri karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.