Elon Musk, OpenAI'ye açtığı davadan geri adım atmıyor

Elon Musk, OpenAI’ye karşı açtığı davayı sürdürme kararı aldı. Musk’ın avukatı tarafından yapılan açıklamada, OpenAI'nin kar amacı gütmeyen kolunun kontrolünü yeniden tesis etmeye yönelik son planının, Musk’ın hukuki mücadelesini sonlandırmak için yeterli olmadığı belirtildi.

OpenAI’nin yeni yapılandırma planına göre, kar amacı gütmeyen ana şirket, kar amacı güden ticari şirket üzerindeki kontrolünü sürdürecek ve büyük bir hissedar konumuna gelecek. Bu hamle, kuruluşun ilkelerine daha yakın bir yapıya dönüş olarak yorumlansa da, Elon Musk tarafı bunu yeterli görmedi.

Musk, OpenAI’nin kuruluş ilkelerinden saparak kar amacı gütmeyen yapısını terk ettiğini ve bu değişimin özellikle gelişmiş yapay zekâ modellerinin kontrolünü özel çıkar odaklarına bıraktığını savunuyor. Musk'ın açtığı dava, bu değişimi tersine çevirmeyi ve kuruluşun şeffaf, kamu yararını gözeten yapısını korumayı amaçlıyor.

Dava kapsamında jürili duruşmanın Mart 2026'da yapılması planlanıyor. Elon Musk, OpenAI’nin 2015 yılında kurucularından biri olmuş ancak ilerleyen yıllarda organizasyonun ticari yönelimlerinden dolayı eleştirilerde bulunmuştu.