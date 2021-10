Elon Musk, Tim Cook'un tweet'iyle dalga geçti

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Apple'in CEO'su Tim Cook'un Bağdat Caddesi'nde açılacak yeni Apple mağazası için attığı, "İstanbul'daki yeni güzel mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın. Bu canlı topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve müşterileri bu muhteşem yeni alana davet etmek için sabırsızlanıyoruz." tweet'ini yanıtlayarak 'Gelin Apple parlatma bezini görün' dedi.

Musk'ın tweet'i kısa sürede binlerce beğeni aldı, Tim Cook'un nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

Come see the Apple Cloth ™️