Elon Musk, Twitter Yönetim Kurulu'na katılmama kararı aldı

Son dönemde satın aldığı hisseler ile Twitter'ın en büyük hissedarı konumuna gelen Elon Musk'un Yönetim Kurulu'na girmeyeceğini Twitter CEO'su Parag Agrawal duyurdu.

Agrawal, "Elon bizim en büyük hissedarımız ve Yönetim Kurulu'da yer almasına açık olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sosyal medya şirketi Twitter, en büyük hissedarı ve ABD'li elektrikli araç şirketi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ı yönetim kuruluna atayacağını açıklamıştı. Musk, Nİsan ayı başında Twitter'ın yüzde 9.2 hissesini satın aldığını açıklamıştı.

Twitter'ın ifade özgürlüğü konusundaki duruşunu sorgulamakta olan Musk, bir süredir kendi sosyal medya platformunu kurmayı "ciddi olarak düşünmekteydi".