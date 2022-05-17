Elon Musk, Twitter'da teklifi düşürebileceğini açıkladı

Elon Musk, Twitter'daki TWTR.N sahte hesapların şirketin açıkladığından en az dört kat fazla olabileceğini ifade ederek şirketi satın almak için daha önce verdiği 44 milyar dolarlık tekliften daha düşük bir fiyat teklifinde bulunabileceğini söyledi.

Musk Miami'de bir konferansta yaptığı açıklamada, "İddia ettiklerinden çok daha kötü bir şey için aynı bedeli ödeyemezsiniz" dedi.

Elon Musk, Cuma günü Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın almak için verdiği teklifi askıya almış, spam ve sahte hesaplar hakkında şirketten yeni bilgiler beklediğini ifade etmişti.

Musk, Twitter'ın %5 resmi tahmininin aksine, günlük aktif kullanıcılarının en az %20'sinin sahte hesaplar olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

Twitter'ın verilerine göre Mart sonu itibarıyla reklam için hedef kitle olan hesap sayısının 229 milyon ile rekor kırdığını açıklamış ve günlük aktif kullanıcılarının %5'inden azının sahte ya da spam hesaplar olduğu tahmininde bulunmuştu.

Musk'a Twitter anlaşmasının daha düşük bir fiyata yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda, "Bu ihtimal dışı değil" dedi.

Twitter hisseleri, Musk'ın açıklamlarının ardından kayıplarını artırarak %8'den fazla düşüşle 37.39 dolarda kapandı.

Twitter CEO'su Parag Agrawal dün Twitter'daki spam hesapların son dört çeyrekte tahminlerine göre "%5'in oldukça altında" olduğunu söyledi.