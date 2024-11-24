Elon Musk'ın serveti 348 milyar dolara yaklaştı

Tesla hisselerindeki yükseliş ve yapay zeka xAI’nin 50 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmasıyla Elon Musk’ın serveti 347,8 milyar dolara yükseldi.

Bu rakam, Musk’ın 2021 yılında kaydettiği 340,4 milyar dolarlık önceki rekoru geride bıraktı. Tesla ve SpaceX CEO'su, 2024 yılı boyunca servetine 117,8 milyar dolar ekledi ve bu yılki kazancı rakiplerini geride bırakarak Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un 219 milyar dolarlık servetinden 128 milyar dolar daha fazla oldu.

Tesla hisseleri seçim sonrası yükseldi

Tesla hisseleri, Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından yükselişe geçti. Cuma günü 352,56 dolardan kapanan hisseler, yatırımcıların, Musk’ın başkan seçilen Trump ile yakın ilişkilerinden elektrikli araç üreticisinin fayda sağlayacağını düşünmesiyle değer kazandı.

Siebert’in baş yatırım sorumlusu Mark Malek, Business Insider’a yaptığı açıklamada, "Musk’ın Trump’ın kampanyasına açık desteği nedeniyle hisseye bir tür prim eklendiği" yorumunda bulundu.

xAI’ın değerlemesi serveti artırdı

Musk’ın kişisel serveti, Tesla’daki yaklaşık yüzde 13’lük hissesi sayesinde büyümeye devam ediyor. Şirketin piyasa değeri, cuma itibarıyla 1,1 trilyon dolara ulaşarak Warren Buffett’ın 1 trilyon dolarlık holdingi Berkshire Hathaway’i geride bıraktı.

Ayrıca, Musk’ın yapay zeka girişimi xAI’ın Wall Street Journal’ın haberine göre 50 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşan son finansman turu, servetine 5 milyar dolarlık bir artış sağladı.

Tesla hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 42 yükselirken, şirketin hisseleri 2021'deki 410 dolarlık rekor kapanış seviyesinin gerisinde kalmaya devam ediyor. Ancak Musk, teknoloji ve yapay zeka alanındaki yatırımlarıyla servetini hızla büyütmeye devam ediyor.