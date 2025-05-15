Elon Musk'ın yapay zeka sohbet robotu Grok, X platformunda ilgisiz sorulara Güney Afrika hakkında ırkçı içerikli yorumlarla yanıt vererek güvenilirlik ve tarafsızlık konusunda endişelere yol açtı.

Çarşamba günü Grok, kendisine sorulan alakasız sorulara defalarca Güney Afrika’daki "beyaz soykırımı" iddialarına ve apartheid karşıtı “Boer’i öldür” sloganına atıfta bulunarak yanıt verdi.

Kullanıcıların sorduğu sorular 'beyaz soykırımı'ndan oldukça alakasızdı.

Aksaklık kısa bir süreliğine yaşandı ve öğleden sonra düzeltilmiş gibi görünüyordu, ancak Musk'ın yapay zeka modeli hakkında soru işaretleri oluşmasına neden oldu.

Alakasız yanıtların, ABD'nin "ırk ayrımcılığının kurbanı" olarak gördüğü beyaz Güney Afrikalılara mülteci hakkı tanımasından sadece birkaç gün sonra gelmesi ise dikkat çekti.

X konu hakkında yorum yapmayı reddetti. Grok'un bazı gönderileri Financial Times'ın şirketle iletişime geçmesinin ardından artık platformda görünmüyordu.

Alakasız sorulara soykırım yanıtını verdi

Myanmar'daki bir depremin videosuyla ilgili bir soruya verilen yanıtta, beyaz soykırımı iddiasının “çok tartışıldığı” belirtildikten sonra, “Boer'i Öldürün”ün ırksal hedef almanın kanıtı olup olmadığı konusundaki tartışmanın karşıt tarafları özetlendi.

Bir kullanıcı ise Warner Bros. Discovery’ye (WBD) ait HBO’nun kaç kez adını değiştirdiğini sordu. Grok tarafından verilen yanıtta önce HBO'nun isim değişikliğine ait bilgilere yer verilirken ardından yeniden beyaz soykırımı iddialarına ilişkin açıklamalar yer aldı.

Trump, beyaz Güney Afrikalılara mülteci statüsü vermişti

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyazların "siyahların liderliğindeki hükümet tarafından ırk ayrımcılığına" uğradığını iddia ediyor.

Güney Afrika'daki beyaz toplumun büyük bölümünü, yüzyıllar önce sömürge döneminde gelen Hollanda kökenli çiftçilerin torunları olan Afrikaner etnik grubu oluşturuyor.

Beyaz Saray'dan 7 Şubat'ta yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası", İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı "soykırım" davası ve İran ile "yakın ilişkiler" kararı gerekçe gösterilerek, bu ülkeye yönelik yardımlara son verilmesine ilişkin yürütme kararı alındığı belirtilmişti.

Trump, ayrıca Güney Afrika yönetiminin kendilerine kötü davrandığını ileri sürerek, "beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" mülteci statüsü verilmesini gündeme getirmişti.

ABD hükümetinin, Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya'ya gönderdiği ekiplerin, 8 binden fazla başvuruyu incelemesinin ardından yaklaşık 100 kişiye mülteci statüsü verilmişti.

ABD yönetiminin zulme ve ayrımcılığa uğradıkları iddiasıyla mülteci statüsü verdiği Güney Afrikalı beyaz çiftçilerin ilk kafilesi 13 Mayıs'ta yola çıktı.