Elon Musk’ın yeni platformu Grokipedia açıldığı gün çöktü

Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, yapay zekâ şirketi xAI aracılığıyla geliştirdiği “Grokipedia” adlı dijital ansiklopediyi yayına aldı.

Grok tarafından destekleniyor

Wikipedia’daki editoryal önyargılara karşı bir alternatif olarak sunulan platform, Musk’ın tanımıyla “daha gerçekçi ve bağımsız” bir bilgi kaynağı olmayı hedefliyor. Sistem, xAI’nin gerçek zamanlı verilerle çalışan sohbet robotu Grok tarafından destekleniyor.

885 bin 279 makale

Grokipedia.com üzerinden kullanıma açılan platform, yayınlandığı gün kısa sürede yoğunluk nedeniyle çöktü. Akşam saatlerinde yeniden erişime açılan site, minimalist bir arayüzle Grokipedia v0.1 sürümünde yayın yapıyor. Platformda başlangıçta 885 bin 279 makale yer aldı; ancak bazı içeriklerin Wikipedia’dan kopyalandığı iddia edildi.

Musk: xAI vizyonunun bir parçası

Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Grokipedia’nın evrendeki bilgiyi daha iyi anlamaya yönelik xAI vizyonunun bir parçası olduğunu söyledi. Şirket, platformun “propagandadan arındırılması” için çalışmalara devam ediyor.