Elon Musk'tan Çin planı
ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Nisan'da Çin'i ziyaret ederek, Çin Başbakanı Li Qiang ile görüşmeyi planlıyor.
Açıklamayı konuya yakın iki kaynak Reuters'a yaptı.
Kaynaklardan biri, Musk'ın tam ziyaret tarihinin Li Qiang'ın ne zaman uygun olduğuna bağlı olduğunu belirtti.
Tesla ve Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi, sorulara henüz yanıt vermediler.
Çin, ABD'den sonra Tesla'nın en büyük ikinci pazarı konumundayken, Shanghai fabrikası Tesla'nın en büyük üretim merkezi.
Söz konusu seyahat gerçekleşirse, Musk koronavirüs salgınından bu yana, Xi Jinping'in devlet başkanlığındaki üçüncü döneminde Çin'i ilk kez ziyaret etmiş olacak.