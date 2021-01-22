Elon Musk’tan karbon yakalama teknolojisine 100 milyon dolar

Yakın zamanda Amazon’un sahibi Jeff Bezos’u geçerek dünyanın en zengin adamı ünvanını alan Elon Musk, yaptığı Twitter paylaşımında geliştirilen en başarılı karbon yakalama teknolojisine 100 milyon dolar bağış yapacağını ve konu ile ilgili detayları gelecek hafta açıklayacağını duyurdu.

Musk’ın bağış planına yakın bir kaynak, ,söz konusu bağışın, teknolojik gelişmeler ve yenilikleri destekleyen kar amacı gütmeyen kurum Xprize Foundation aracılığıyla yapılacağını belirtti.