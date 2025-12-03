Elon Musk’tan radikal plan: X'te büyük dönüşüm başlıyor

Elon Musk, sosyal medya platformu X’i yalnızca bir paylaşım mecrası olmaktan çıkarıp sosyal, finansal ve gündelik yaşamla ilgili pek çok özelliği bir araya getiren bir “süper uygulamaya” dönüştürme hedefini yineledi. Musk’ın hedefindeki model ise Çin teknoloji devi Tencent Holdings’in amiral gemisi uygulaması WeChat.

Musk, girişimci Nikhil Kamath’ın sunduğu, WTF tarafından yayımlanan podcast’te yaptığı açıklamada, Ekim 2022’de 44 milyar dolara satın aldığı – o dönemki adıyla Twitter – X için WeChat’in sunduğu geniş kapsamlı işlevleri örnek gösterdi.

"Dünyada WeChat alternatifi bir uygulama yok"

Musk, Çin’de kullanıcıların WeChat aracılığıyla hayatlarının neredeyse tüm alanlarını yönetebildiğini belirterek, “Bilgi paylaşabilir, bilgi alışverişinde bulunabilir, para transferi yapabilirsiniz” dedi. Dünyada WeChat’e denk bir uygulamanın bulunmadığını vurgulayan Musk, “Çin dışında gerçek bir WeChat yok” ifadelerini kullandı.

Çin’de Weixin adıyla bilinen WeChat; sosyal medya, içerik, mesajlaşma ve ödeme sistemlerinin yanı sıra mini programlar adı verilen üçüncü taraf uygulamalarıyla çevrim içi alışverişten oyunlara, araç çağırma hizmetlerinden finansal işlemlere kadar çok geniş bir ekosistemi tek platformda topluyor. Aylık 1,4 milyardan fazla aktif kullanıcıya ulaşan bu yapı, Musk’ın X’i dönüştürürken temel aldığı model olarak öne çıkıyor.