Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan platformda, 22–23 Mayıs 2025 tarihlerinde de küresel çapta erişim sorunları yaşanmıştı.

Son olarak 24 Mayıs 2025’te X’te yeniden benzer bir erişim problemi meydana geldi.

İnternet kesintilerini takip eden Downdetector.com'a göre, ABD'de ve Birleşik Krallık'ta binlerce kullanıcı platforma erişimde sıkıntı yaşadıklarını bildirdi.

Twitter’a erişimde yaşanan kesintinin ilerleyen saatlerde normale döndüğü belirtildi.

Elon Musk'tan açıklama geldi

Elon Musk, yaptığı paylaşımda sistemlerin beklenen performansı göstermediğini itiraf ederek, "Bu hafta X'te yaşanan erişim problemleri platformun altyapısında ciddi operasyonel yeniliklerin kaçınılmaz olduğunu gösterdi. Yedekleme sistemleri devreye girmeliydi ama çalışmadı" dedi.

Musk, platformun yaşadığı sıkıntıların sadece bir teknik sorun olmadığını, altyapısal olarak yeniden yapılandırılması gerektiğini vurgularken, "Yine 7/24 çalışıyorum. Konferans odalarında, sunucu alanlarında, fabrikalarda uyuyorum. X, xAI, Tesla ve önümüzdeki hafta yapılacak Starship fırlatması gibi kritik projelere odaklanmak zorundayım" sözleriyle yoğunluğunu dile getirdi.