En iyi hızlı büyüyen teknoloji şirketleri belli oluyor

18 Kasım 2019

Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye, bu yıl da en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. Bu yıl, Facebook’un iş birliği ile 14’üncüsü düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50, her yıl olduğu gibi bu yıl da teknoloji dünyasının son 4 yılda en hızlı büyüyen başarılı teknoloji şirketlerini belirleyecek. Teknoloji şirketlerine markalarını uluslararası platforma taşıma fırsatı sunan program için başvurular 13 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek.



Geride bırakılan 13 yılda programda, en hızlı büyüyenler listesinde Biotekno ve Logic Bilişim şirketleri sırasıyla 2009 ve 2011 yıllarında ‘Deloitte Teknoloji Fast 500 EMEA’da birinci olurken, geçtiğimiz 2018 programında ise EMFA Yazılım Danışmanlık yerel kur kategorisinde ipi göğüsledi. 2018 yılında Türkiye’den 24 şirket ‘Deloitte Teknoloji Fast 500 EMEA’ listesine girerek marka algılarını uluslararası seviyeye taşıdı.



Türkiye'nin önde gelen teknoloji ödül programlarından olan Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru formuna Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye’nin web sitesinden ulaşabilirsiniz.



Programa; kimler katılabiliyor?



• En az 4 yıldır faaliyet gösteren teknoloji şirketleri

• Kendi teknolojisini üreten, problem çözmede ileri teknolojiyi kullanan ve teknoloji konusunda AR-GE tarafında ciddi yatırımlarda bulunan şirketler

• Türkiye bazlı ve genel merkezi de Türkiye’de yer alan şirketler

• Faaliyet geliri son 4 yıl içinde ilk yıl en az 50.000 Euro, son yıl ise en az 1.000.000 Euro olan şirketler başvurabilecek ve programın uluslararası ayağı olan ‘Teknoloji Fast 500 EMEA’ programına katılmaya hak kazanacak.