"Endüstriyel IoT teknolojileri tüm sektörleri kökten değiştirecek"

Gittikçe hızlanan dijitalleşme sürecinde çok sayıda teknolojik cihaz birbiriyle iletişime geçerek veri alışverişinde bulunuyor. Kısaca IoT olarak adlandırılan Nesnelerin İnterneti, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok alanda etkisini genişletmeye devam ediyor.

Türkiye ve globaldeki loT teknolojilerinde yaşanan gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Wipelot CEO’su Rifat Ok, bu haberleşme teknolojilerinin endüstrinin yanı sıra başta sağlık, imalat, tarım, perakende ve kamu hizmetleri olmak üzere birçok sektörde etkisini hızla artıracağına dikkat çekti. 5G ve endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) alanındaki yeni teknolojik gelişmelerle birlikte iş yapış biçimlerinin de kökten değişeceğini söyleyen Ok, görünmeyeni görünür hale getiren bu haberleşme sistemlerinin çok daha akıllı ve dijital bir üretim düzenini, daha hızlı ve verimli iş süreçlerini beraberinde getireceğini vurguladı.

IoT teknolojileri sayesinde yakın zamanda hayatın tamamen değişeceğini belirten Ok, ekonominin ayrılmaz bir parçası haline dönüşecek endüstriyel IoT’nin ise sanayinin yanı sıra başta sağlık, imalat, tarım, perakende, ulaştırma ve kamu hizmetleri olmak üzere pek çok alanda etkisini gittikçe artıracağını söyledi. Bu sayede işletmelerin verimlilik ve üretkenlikten ödün vermeden birçok iş sürecini hızlandıracağını vurgulayan Ok, “COVID-19 pandemisinde de endüstriyel IoT’nin iş süreçlerinin kesintisiz devam etmesine olanak sağladığını ve işletmeler için hayati önem taşıdığını gördük.” dedi.

"5G ve IIoT ile yeni bir dünya düzeni geliyor"

Endüstriyel IoT sistemleri sayesinde üretimde kullanılan akıllı cihazların insan hatasını en aza indireceğini kaydeden Rifat Ok, 5G’nin IoT teknolojisinin hızla gelişmesine ve büyümesine imkan tanıdığını belirterek, şunları söyledi: “Yepyeni standartları konuşacağımız 5G teknolojisi tüm insanlığın ve dolayısıyla şirketlerin gündemindeki yerini aldı. 5G ile iş dünyasında ve özellikle teknoloji şirketlerinde büyük bir değişimin ve dönüşümün yaşanacağını rahatlıkla söylemek mümkün. Yeni teknolojilerle birlikte tüketicilerin de değerleri, davranışları ve beklentilerinin farklılaşacağını ve bu yeniliklerin yaşamlarımıza etkilerinin daha yaygın ve daha derin olacağını düşünüyoruz. Bu durum da otomatik olarak iş yapış şekillerimizi değiştirecek. Bu sürecin en önemli yapı taşı ise dijital dönüşümün de temelini oluşturan Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) alanındaki teknolojik gelişmeler olacak. Pek çok farklı sektörde görünmeyeni görünür hale getiren bu haberleşme sistemleri, çok daha akıllı ve dijital bir üretim düzenini, daha hızlı ve verimli iş süreçlerini beraberinde getirecek.”