Enuygun.com CEO’su Erol: Yurt dışında yüzde 400 büyüme planlıyoruz

12 Şubat 2020

Türkiye’nin en büyük uçak bileti sitesi Enuygun.com’un CEO’su Çağlar Erol yaptığı basın toplantısında 2028 yılında dünyanın en büyük 5 seyahat sitesinden biri olmayı hedeflediklerini söyledi. Açıklamasında bu yıl otel ve otobüs kategorilerinde 10 kat büyüme, uçak bileti tarafında ise 7,5 milyon adetin üzerinde bir satış beklediklerini söyleyen Erol ayrıca, beş farklı dilde hizmet veren global markaları Wingie ile var oldukları pazarlarda ise gelecek yıl yüzde 400 büyüme planladıklarını belirtti.

Uçak ve otobüs bileti satışından otel rezervasyonu ve araç kiralamaya kadar birçok farklı yelpazede, seyahat sektörüne yönelik kapsamlı hizmetler sunan Türkiye’de dijital seyahatin lideri Enuygun.com’un CEO’su Çağlar Erol, 2019 yılını değerlendirdiği ve gelecek hedeflerini paylaştığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Kuruldukları günden bu yana Türkiye’de uçak bileti satın alım alışkanlıklarını değiştiren ve pazara yön veren bir hizmet sunduklarını söyleyen Erol, seyahate çıkacaklar için ihtiyaçlarını karşılayacak çok geniş bir hizmet portföyüne olduklarını ve kullanıcılarının diledikleri yerden, hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde tek bir noktadan seyahat planlamalarını sağladıklarına dikkat çekti.

Seyahate çıkacaklar için her şey tek bir sayfada



Erol, “En güncel teknolojileri kullanarak birçok ilke imza attık ve Türkiye’nin en büyük uçak bileti satış sitesi konumuna yükseldik. Bugün 17 milyondan fazla aylık ziyaretçimiz ve 6 milyonun üzerinde mobil uygulama indirilme sayımızla Türkiye’de dijital seyahatin lideriyiz. Bugün Türkiye’de her 100 yurt içi uçak biletinin yaklaşık 10’u Enuygun.com üzerinden satın alınıyor.Son üç yıl içerisinde 15 milyondan fazla yolcu, uçak biletini Enuygun.com’dan aldı. Hava yolu şirketlerinin farklı uçuş seçeneklerini karşılaştırarak, kullanıcılarımızın en uygun uçak biletini bulmalarına yardımcı olurken aynı zamanda uçak bileti satışındaki güçlü konumuz sayesinde otobüs bileti ve otel rezervasyonları için de tercih ediliyoruz. Ayrıca araç kiralama hizmeti de veriyoruz. Kısacası her bir aşama için farklı web sitelerini gezmektense tek seferde tüm uçuş, otobüs ya da otel seçeneklerini listeleyip kendilerine en uygun ulaşım yolunu ve oteli seçip satın alabiliyorlar.” dedi.

“Teknoloji odaklı yenilikçi hizmet ve ürünler ile yapılmamışları yapıyoruz”



Kendilerini seyahat odaklı bir teknoloji şirketi olarak konumlandırdıklarını ve en yeni teknolojileri kullanmakla kalmayıp kendi teknolojilerini üreterek sektörde yapılmamışları yaptıklarını, sektörü geliştirdiklerini de belirten Erol konuşmasında; Bilet İptal Güvencesi, Blockchain alt yapısı üzerine inşa edilen ENCüzdan ve ENCoin, Akıllı Aktarma, Enuygun Hediye Kart gibi hizmetlerin bunlardan sadece birkaç tanesi oluğunu ifade etti. Erol, “Seyahatinizi ne kadar planlarsanız planlayın her zaman bir iptal ihtimali vardır. Enuygun.com ürünlerinden biri olan Bilet İptal Güvencesi ile aldığınız bileti, uçuşa 3 saat kalana kadar iptal edip bilet bedelinizin yüzde 90’ını geri alabiliyorsunuz. ENCüzdan ve ENCoin uygulamalarımızla hem teknolojik yönü gelecek vadeden hem de kullanıcılarına fayda sağlayacak bir projeye imza attık.ENCüzdan ile kredi kartlarında bulunan puanlar, Enuygun.com'da uçak bileti satın alırken kullanılabiliyor. ENCüzdan'da dilediğiniz kadar puanı ENCoin'e çevirip yurt içi veya yurt dışı uçak bileti satın alırken 1 yıl boyunca kullanabiliyorsunuz. Enuygun Hediye Kart ile de kullanıcılarımıza, sevdiklerine dilediği havayolunun dilediği uçuşuyla seyahat hediye etme fırsatı sunuyoruz.” dedi.

“Yurt dışında yüzde 400 büyüme planlıyoruz”



“Türkiye pazarının en büyük uçak bileti satış sitesi olmamızın verdiği tecrübeyle seyahat sektöründeki farklı alanlara da girerek 2028 yılında dünyanın en büyük 5 seyahat sitesinden biri olma yolunda ilerliyoruz. Kısa vadede ise uçak bileti, otobüs bileti, otel rezervasyonu, araç kiralama ve yeni seyahat hizmetleriyle birlikte “Seyahat Süper Uygulaması” olmayı hedefliyoruz” dedi. Wingie ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erol “Geçtiğimiz senelerde Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Arapça konuşulan diğer ülkeler ve Rusya’da hizmet vermeye başladığımız Wingie markamızla yurt dışı pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeyi ve geliştirdiğimiz stratejilerle yeni ülkelerde yeni kullanıcılarla buluşmayı hedefliyoruz. Yine 2020 içerisinde mevcutta hizmet vermekte olduğumuz pazarlara ek olarak; Kanada, Avusturya, Yeni Zelanda ve Avusturalya’daki pazarlara girmek hedeflerimiz arasında. Gelişmekte olan pazarlar her zaman kadrajımızda yer alıyor. Wingie markamız şu an İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça ve İspanyolca dillerinde, yepyeni pazarlardaki kullanıcılara hizmet veriyor. Yatırım planlarımız arasında yurt dışındaki faaliyetlerimizi daha fazla büyütmek var. Wingie ile var olduğumuz pazarlarda bu yıl yüzde 400 büyüme planlıyoruz ve bunu gerçekleştirmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. Hedefimiz sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp tecrübe ve bilgi birikimimizle beraber bir dünya oyuncusu olmak.” dedi.

“2020’de 10 kat büyüme hedefliyoruz”



Erol, toplantıda Enuygun.com’un geçen yıl sergilediği performans ve büyüme hedefleri hakkında çarpıcırakamları da paylaştı. Enuygun.com'un ziyaretçi sayısının hem uçak bileti dikeyinde hem de yatayda diğer ürünlerle hızla büyümeye devam edeceğinin altını çizen Erol konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bu yıl sonuna kadar uçak bileti tarafında 7,5 milyon adetin üzerinde bir satış bekliyoruz. Otobüs bileti satışlarına ise kısa süre önce başlamış olmamıza rağmen çok iyi bir başlangıç yaptık. Sunduğumuz güvenilirlik nedeniyle burada çok hızlı büyüyoruz. 2020 yılında otel ve otobüs kategorilerinde önceki yıla göre 10 kat büyüme hedefliyoruz. Türkiye’de ilk kez Enuygun.com tarafından geliştirilen Akıllı Aktarma teknolojimizle yine 2020'de dünyanın farklı ülkelerindeki kullanıcılara başka yerde bulamayacakları bağlantıları, yüzde 90’a varan ucuz fiyatlarla bulabilecekleri seçenekler sunmaya devam edeceğiz. Akıllı Aktarma’nın Wingie hedeflerimizin gerçekleşmesinde de büyük etkisi olacak.