Epic Games Football Manager 2020'i ücretsiz sunuyor | FM 2020 indir

18 Eylül 2020

Epic Games son dönemde oyunları ücretsiz olarak kullanıcılara sunuyor. Oyun yapım, geliştirme ve dağıtım şirketi Epic Games'in ücretsiz oyun konusunda son sürprizi ise Football Manager 2020 oldu. Epic Games, FM 2020'nin yanı sıra Watch Dogs 2 oyununu da kullanıcılara ücretsiz olarak sunacak. Ücretsiz Football Manager 2020 indirmeleri 24 Eylül'e kadar devam edecek.

Football Manager 2020''ye buradan ulaşabilirsiniz

Football Manager 2020 (FM 2020) hakkında

SEGA'nın yayıncısı olduğu Sports Interactive tarafından geliştirilen Football Manager 2020 dünyaca popüler bir futbol simülasyonudur. Oyunda bir teknik direktör profili oluşturarak, dünya çapındaki en büyük 50 futbol ülkesinden birinde seçeceğiniz futbol kulübünü yönetebiliyorsunuz.

Antrenmanlardan taktiklere, futbolcularla iletişimden kulüp yönetimi ile iletişime, medya iletişimine kadar pek çok alanda seçtiğiniz takımı geliştirme imkanı sağlayan FM 2020'de kariyerinizi, kulübünüzü ve oyuncularınızı geliştirebilir, dünya futboluna damga vurabiliirsiniz.

Oyunda ilerleyen yıllarda ortaya çıkan yeni futbolcuları keşfedebilir, geleceğin yıldızlarını yönetebilirsiniz.