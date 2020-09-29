Epic Games ücretsiz oyun sunmaya devam ediyor

29 Eylül 2020

Popüler oyun platformlarından biri olan Epic Games, kullanıcılarını ücretsiz oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Football Manager 2020 ve Watch Dogs 2 gibi oyunları yakın dönemde kullanıcılarına ücretsiz sunan Epic Games, ücretsiz oyun alanına bu kez farklı türde bir oyuna yer verdi.

Sectordub tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayınlanan Pikuniku, Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu oldu. Kullanıcılar 1-8 Ekim tarihleri arasında Pikiniku adlı oyunu ücretsiz olarak indirerek oynayabilecekler.

Bağımsız yapımlar arasındaki macera türündeki Pikiniku'nun konusu ise şöyle:

"Acayip karakterlerin zorlukların üstesinden gelmesine ve derin devlet komplolarını çözmesine yardımcı olacağın bu müthiş distopyan macerada küçük çaplı ve eğlenceli bir devrim başlat!"

Diğer taraftan Epic Games'in geçtiğimiz hafta kullanıcılarına sunduğu ücretsiz oyun Roller Coaster Tycoon 3 de 1 Ekim'e kadar ücretsiz olarak indirilebilecek.

Pikiniku sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7,8.1,10 x86 / x64

İşlemci: Intel Core2 Duo veya eşdeğeri

Ekran Kartı: GeForce 9600 GT (512 MB) / Intel HD Graphics 2500

Bellek: 2 GB RAM

Depolama: 300 boş alan