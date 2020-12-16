Epic Games ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor
Oyun platformu Epic Games ücretsiz oyunlar ile oyunseverleri buluşturmaya devam ediyor. Epic Games'in yılbaşı öncesinde ücretsiz sunduğu oyunlar Pillars of Eternity - Definitive Edition ve Tyranny - Gold Edition oldu.
Epic Games ücretsiz oyunlarla oyunseverleri buluşturmaya devam ediyor. Her hafta belirlediği oyunları ücretsiz erişime açan Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu. Epic Games üyeleri Pillars of Eternity - Definitive Edition ve Tyranny - Gold Edition oyunlarını 17 Aralık saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak indirebilecekler.
Tyranny sistem gereksinimleri
Minimum
İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit or newer
İşlemci: Intel Core 2 Quad Q9505 @ 2.80 GHz / AMD Athlon II X4 840 @ 3.10 GHz
Bellek: 6 GB RAM
Ekran Kartı: ATI Radeon HD 5770 or NVIDIA GeForce GTS450 with 1GB VRAM
Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX Compatible Sound Card
Önerilen
İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit or newer
İşlemci: Intel Core i3-2100 @ 3.10 GHz / AMD Phenom II X4 955 @ 3.10 GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Radeon HD 6850 or NVIDIA GeForce GTX 560 with 1GB VRAM
Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX Compatible Sound Card
Pillars of Eternity sistem gereksinimleri
Minimum
İşletim Sistemi: Windows Vista 64-bit or newer
İşlemci: Intel Core i3-2100T @ 2.50 GHz / AMD Phenom II X3 B73
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: ATI Radeon HD 4850 or NVIDIA GeForce 9600 GT
Depolama: 14 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX Compatible Sound Card
Önerilen
İşletim Sistemi: Windows Vista 64-bit or newer
İşlemci: Intel Core i5-2400 @ 3.10 GHz / AMD Phenom II X6 1100T
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Radeon HD 7700 or NVIDIA GeForce GTX 570
Depolama: 14 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX Compatible Sound Card