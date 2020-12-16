Epic Games ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor

Epic Games ücretsiz oyunlarla oyunseverleri buluşturmaya devam ediyor. Her hafta belirlediği oyunları ücretsiz erişime açan Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu. Epic Games üyeleri Pillars of Eternity - Definitive Edition ve Tyranny - Gold Edition oyunlarını 17 Aralık saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak indirebilecekler.

Tyranny sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit or newer

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q9505 @ 2.80 GHz / AMD Athlon II X4 840 @ 3.10 GHz

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: ATI Radeon HD 5770 or NVIDIA GeForce GTS450 with 1GB VRAM

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible Sound Card

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit or newer

İşlemci: Intel Core i3-2100 @ 3.10 GHz / AMD Phenom II X4 955 @ 3.10 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon HD 6850 or NVIDIA GeForce GTX 560 with 1GB VRAM

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible Sound Card

Pillars of Eternity sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows Vista 64-bit or newer

İşlemci: Intel Core i3-2100T @ 2.50 GHz / AMD Phenom II X3 B73

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: ATI Radeon HD 4850 or NVIDIA GeForce 9600 GT

Depolama: 14 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible Sound Card

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows Vista 64-bit or newer

İşlemci: Intel Core i5-2400 @ 3.10 GHz / AMD Phenom II X6 1100T

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon HD 7700 or NVIDIA GeForce GTX 570

Depolama: 14 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible Sound Card