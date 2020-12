Epic Games ücretsiz oyunu açıkladı: Cities Skylines ücretsiz indiriliyor

Geçtiğimiz günlerde Pillars of Eternity ve Tyranny oyunlarını kullanıcılarına ücretsiz sunan Epic Games, bu kez Cities Skylines'ı oyunseverlere sundu. Bir şehir kurma simülasyonu olan Cities Skylines 18 Aralık saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak indirilebilecek.

Cities Skylines'ın yanı sıra pek çok oyun daha bu günlerde Epic Games tarafından oyunseverlere ücretsiz olarak sunulacak ancak bu oyunların hangileri olacağı henüz bilinmiyor.

Hatırlanacağı üzere Epic Games pandemi sürecinde Football Manager 2020, Watch Dogs gibi oyunları kullanıcılarına ücretsiz olarak sunmuştu.

Cities Skylines sistem gereksinimleri

Minimum

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1 (64-bit)

İşlemci: Intel Core 2 Duo, 3.0GHz or AMD Athlon 64 X2 6400+, 3.2GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: nVIDIA GeForce GTX 260, 512 MB or ATI Radeon HD 5670, 512 MB (Does not support Intel Integrated Graphics Cards)

DirectX: Sürüm 9.0c

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Önerilen

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Microsoft Windows 7/8 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-3470, 3.20GHz or AMD FX-6300, 3.5Ghz

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: nVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB or AMD Radeon HD 7870, 2 GB (Does not support Intel Integrated Graphics Cards)

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan