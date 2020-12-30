Ericsson 5G'de 22 Gbps hız seviyesine ulaşarak ticari kullanımın önünü açtı

Ericsson 5G konusunda neler yapıyor?

Türkiye'de çok sayıda 5G denemesini tamamladık ve 22 Gbps hız seviyelerine ulaşarak ticari kullanımın önünü açtık. Önümüzdeki birkaç yıl içinde 5G alanında pek çok yenilik göreceğiz ve uzaktan sağlık hizmetlerinden sürücüsüz araçlara, yangınları haber veren kuş yuvalarından uzaktan kontrol edilen seralara kadar birçok alanda ilerlemelere olanak tanıyacak.. Öte yandan mobil iletişim teknolojileri alanındaki küresel liderliğimiz ile, 5G sistemlerimizi dünyanın dört bir yanındaki farklı operatörleri desteklemek üzere kullanıyor ve iş ortaklarımızın çeşitli uygulamaları denemelerine olanak tanıyoruz. Türkiye’deki Ericsson Araştırma Laboratuvarı’nda 5G’nin dönüşümü ve 5G’den sonraki teknolojiler alanında çalışıyor, Avrupa Birliği Projeleri ve TÜBİTAK programları kapsamında yüksek nitelikli araştırmalar yapıyoruz. Ayrıca İzmir IoT Garage'da canlı IoT demolarının yanı sıra ekosistem iş ortaklarımızın yeni iş fırsatlarını keşfetmelerine yardımcı oluyoruz.

Dünyada 5G ile neler değişecek?

5G sayesinde, dijitalleşme alanındaki ihtiyaçları karşılayarak yeni nesil teknoloji dünyasına adım atıyor olacağız. Bu teknoloji bağlantımızı iyileştiren yeni mobil iletişim teknolojisi olmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. 5G ile birlikte ağlar, toplumu dönüştüren yeni ve gelişmiş iletişim yeteneklerini ve servisleri sağlamaya başladılar. Dijitalleşmenin inovasyon platformu olan 5G ile birlikte daha önce mümkün olmayan pek çok yeni fırsat ve yeni iş modelleri ortaya çıkıyor. IoT ile mobil teknolojinin ve 5G’nin birleşmesinin gücü daha önce mümkün olmayan pek çok fırsatı ortaya çıkaracak. Milyonlarca sensör, birbiri ile konuşan cihazlar, otonom araçların gerçek zamanlı olarak bağlantı kurup bilgi paylaştığını ve olası trafik kazalarını önlediklerini düşünün. Ayrıca 5G’nin yapay zeka ve uç bilgi işlem alanındaki gelişmeler ile desteklenmesiyle mobil teknoloji sadece verimlilik artışı değil aynı zamanda yepyeni iş modelleri ve iş yapış şekilleri ortaya çıkaracak. Kişiselleşmiş iletişim şebekeleri, kendi kendini yönetebilen servisler, ve yapay zeka algoritmalarıyla birlikte, hem tüm sektörlere hem de bizlerin günlük yaşamımıza dokunacak büyük bir değişim çok yakınımızda. 5G’nin sunacağı fırsatlarla arabamızla konuşan fırınımızın yemeğimizi biz eve doğru yoldayken tam vaktinde pişirmesine veya iş ajandamızla ve akıllı saatimizle haberleşen televizyonumuzun o günkü keyfimize uygun bir filmi bizim yerimize çoktan seçmiş olmasına şaşırmayacağımız günler yakın. Farklı endüstrilere baktığımızda ise kendi kendine tam otomasyon ile çalışan akıllı fabrikalar, cep telefonumuzdan uzaktan gözlemleyebildiğiniz ve sulamayı kendisi yapabilen tarım alanları hiç uzakta değil.

Biz Ericsson olarak müşterilerimiz dijitalleşirken hep yanlarında olduk ve hala da devam eden bu süreçte otomasyon, yapay zeka, ücretlendirme, sanallaştırma ile zenginleştirdiğimiz 4G ve 5G teknolojilerimiz ile destekliyoruz. Özellikle 5G ile birlikte, operatörlerimizin Türkiye’deki diğer sektörlerin dijitalleşmesine destek vermesine de katkıda bulunacağız.

Ericsson'un gelecek için bir vizyonu var mı?

Ericsson dünyanın tamamen bağlantıda olmasını sağlayan bilgi ve iletişim teknolojileri liderlerinden biridir. Biz bağlantıların sunduğu değerden tam olarak faydalanılabilmesi için oyunu değiştiren teknolojiler ve servisler yaratıyor ve dünya çapında geleceğin şebekelerininin kurulmasını sağlıyoruz. Bir yandan dijitalleşmenin altyapısı olan 5G konusundaki liderliğimizi sürdürürken bir yandan da 5G’nin ötesindeki iletişim teknolojileri alanında çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizde ise her nesil iletişim altyapısının Türkiye’de kurulması ve yönetilmesi süreçlerinde aktif rol oynayan şirketimiz kurulacak olan 5G şebekelerinde de yer alacaktır.Ericsson olarak Endüstri 4.0, IoT, Özel ağlar, Otonom araçlar vb alanlarda çalışma gruplarında faaliyet gösteriyor,Avrupa Birliği ve TÜBİTAK destekli Ar-Ge projelerinde yer alıyor ve BTK, HTK ve TÜSSİDE ile de yakın çalışıyoruz... Ayrıca Türkiye’deki Ericsson Araştırma Laboratuvarı bünyesinde son teknoloji iletişim ağları , siber güvenlik ve diğer yeni teknoloji alanlarında çalışmalarımıza ve patent başvurularımıza devam ediyoruz..

2020 sonunda 5G'de nasıl ilerlemiş olacak dünya?

Dünya çapında mobil iletişim alanındaki gelişmeleri ve eğilimleri ele aldığımız Ericsson Mobilite Raporu’muzun Kasım ayında yayınlanan son sayısında dünyadaki 5G gelişmelerini açıkladık. COVID-19 nedeniyle yaşanan belirsizliklere rağmen, 2020 yılında yeni 5G işlevselliklerini sunma hızı hem ağ hem de cihaz alanlarında artış gösterdi.

2020 yılının sonunda 1 milyarı aşkın kişinin (dünya nüfusunun yüzde 15'i) 5G kapsama alanında yaşayacağı tahmin ediliyor; ve küresel 5G abone sayısının 175 milyonu Çin'de olmak üzere 220 milyona ulaşması bekleniyor. 2026 yılında ise dünya nüfusunun yüzde 60'ının 5G kapsama alanında olması ve 5G abone sayısının 3,5 milyara ulaşması bekleniyor.

Dünya genelinde servis sağlayıcılar 5G ağlarını kurmaya devam ederken Ericsson olarak küresel 5G abone sayısı tahminimizi 220 milyona yükselttik. Artış büyük ölçüde Çin'deki hızlı alımlardan kaynaklanıyor. Çin'de 5G abone sayısı mevcut abone sayısının yüzde 11'ine ulaşmış durumda. Bu, ülkenin 5G'ye stratejik olarak odaklanması, servis sağlayıcılar arasındaki yoğun rekabet ve uygun fiyatlı 5G destekli telefonların sayısının artmasından kaynaklanıyor.

Kuzey Amerika'da ise yıl sonunda toplam mobil abone sayısının yüzde 4'ünün 5G abonesi olması bekleniyor. Ticari kullanımın hızla artmasıyla 2026 yılında Kuzey Amerika'da 5G abone sayısının toplam abone sayısının yüzde 80'ini oluşturması ve dünya genelindeki en yüksek sayıya ulaşması bekleniyor. Avrupa’da 5G abonelik sayısının yıl sonunda toplam abone sayısının yüzde 1’ini oluşturacağı öngörülüyor. 2020 yılında bazı ülkeler, 5G'nin kullanıma alınması için gerekli olan radyo spektrumu ihalelerini erteledi.

Ericsson Mobilite Raporu'da ayrıca 2026 yılında her on mobil abonelikten dördünün 5G olacağı öngörülüyor. Bu tahmin, abone sayısındaki artış ve nüfus kapsamı bakımından 5G'nin tüm mobil bağlantı nesilleri içinde en hızlı artış gösteren teknoloji olduğunu doğruluyor.

5G'nin başarısı sadece abonelik veya kapsama alanı ile sınırlı değil. 5G, ilk örneklerini görmeye başladığımız yeni kullanım alanları ve uygulamaları açısından da büyük önem taşıyor.

Ericsson Türkiye'de nasıl çalışmalar yapıyor? Türkiye'de yatırımları var mı?

Ülkemizde mobil iletişimin tüm evrelerinde bulunan şirketimiz halihazırda Bilgi ve İletişim Teknolojisi alanında donanım, yazılım ve servisler sunuyor. 5G alanında ülkemizdeki servis sağlayıcılarla yakın çalışıyor, Endüstri 4.0, IoT, Özel ağlar, Otonom araçlar vb alanlarda çalışma gruplarında faaliyet gösteriyoruz. Ericsson Türkiye olarak üniversitelerin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve şirketlerin de dahil olduğu 70’i aşkın yerel kuruluşla, bu kuruluşların müşteri ve son kullanıcı gerekliliklerini yerine getirmeleri konusunda işbirliği yapıyoruz. Türkiye’deki 3 Ar-Ge merkezimizdeki ekiplerimiz, 30’dan fazlası TÜBİTAK onaylı olmak üzere 150’den fazla Ar-Ge projesi üzerinde çalışmakta, Orta Doğu ve Afrika pazarında 34 ülkeye teknoloji ve hizmet ihraç etmektedir. Ericsson Türkiye'nin Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerel Ar-Ge projeleri bugüne dek 8 uluslararası ve 11 ulusal Ar-Ge ödülüne layık görülmüştür. Bunun dışında dünya üzerindeki 11 Ericsson Araştırma Merkezi’nden biri olan Ericsson Araştırma Laboratuvarı İstanbul’da yer alıyor. Bu araştırma laboratuvarımızda mobil ağlar, siber güvenlik gibi alanlarda ileri teknoloji araştırmaları yapıyor, 5G’nin dönüşümü ve ötesindeki iletişim teknolojileri konularını çalışıyoruz. 2020’de Türkiye’de Yönetilen Hizmetler için Yapay Zeka’ya odaklanan bir bölgesel merkez kuruldu. Ericsson Türkiye’nin çalışan sayısı 600’ü Ar-Ge ekiplerinde olmak üzere 800 kişilik bir ekip ve bunlara ek olarak yerel iş ortaklarımızın 3000 çalışanı bulunmaktadır

Ericsson, Avrupa Birliği’nin Hexa-X 6G projesinin Teknik Lideri oldu. Bizim için çok sevinç verici bir nokta da Ericsson’un Hexa-X projesinde çalışan 3 ekibi arasında Türkiye’deki Ericsson Araştırma Laboratuvarı’nın da yer alması.