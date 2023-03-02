Erişim engeli konan Ekşi Sözlük için mahkemeden karar!

Türkiye'deki katılımcı sözlükler arasında en fazla toplam ve aylık tanım yapılan sitelerden biri olan Ekşi Sözlük'e 21 Şubat'ta erişim engeli getirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan sorgulamada, Ekşi Sözlük'ün kurum kararıyla erişime engellendiği görüldü. Ekşi Sözlük CEO'su Basak Purut, "Ekşi Sözlük erişim engeli kararı an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. Geçmiş olsun!" dedi.

ekşi @sozluk erişim engeli kararı an itibariyle mahkeme tarafından kaldırıldı. geçmiş olsun! — Basak Purut (@basakpurut) March 2, 2023