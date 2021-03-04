Online oyunseverlerin PUBG Mobile yayınları ile tanıdığı Ersin Yekin, Nimo TV'nin etkinliğinde birinci oldu. Tencent iştiraki global yayın platformu Nimo TV'nin düzenlediği global bir etkinlik olan Nimo Superstar'da birinci olan Ersin Yekin'in başarısı Times Meydanı'nda bulunan ünlü Nasdaq ekranında kutlandı.

Nimo TV’de her geçen gün daha geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Ersin Yekin'in şu anda 637 bin 100 abonesi bulunuyor.

Ersin Yekin kimdir?

Siirt doğumlu olan Ersin Yekin, hayatına İstanbul'da devam etmektedir. 27 yaşındaki Ersin Yekin, PUBG Mobile videoları ile tanınırken, YouTube ve Nimo TV üzerinden yayınlar yapıyor.

YouTube'da 2,04 milyon abonesi bulunan Ersin Yekin'in Nimo TV2de ise 637 bin 100 abonesi bulunuyor.