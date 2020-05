Etiya'dan Amazon ile iş birliği

04 Mayıs 2020

Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren kurumsal yazılım şirketi Etiya, ihracatı odağa alan büyüme planı çerçevesinde yurt dışı iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. 2019 yılını hem yurt dışında hem de yurt içindeki pazarlarda planlananın ötesinde bir büyüme ile kapatan Etiya, 2020 yılında da büyümesini devam ettirmek için küresel ölçekte hizmet veren markalarla iş birliklerini hayata geçiriyor.



Bu strateji çerçevesinde Etiya, “Telco as a Service” (TaaS) çözümlerini sunmak için Amazon Web Services (AWS) ile iş birliğini duyurdu. İş birliği kapsamında Etiya'nın yapay zeka tabanlı; CRM, Omni Channel Dijital Önyüz, Müşteri Hizmetleri Yönetimi, Ürün Kataloğu, Teklif Yönetimi, Faturalandırma Yönetimlerini de içeren iş ve operasyon destek sistemleri AWS bulut ortamında “Telco as a Service” olarak hizmet verecek. Geçtiğimiz yıllarda da bu alanda gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları ile adını duyuran Etiya, yeni global iş birliği ile de hizmet vereceği operatör sayısını artırmayı hedefliyor.

Etiya CEO'su Aslan Doğan, “Operatörlerin geleneksel iş destek sistemlerini dijitalleştirmesine ve %100 dijital markalar yaratmalarına yardımcı olmada önemli bir rol oynayan Etiya, AWS ile birlikte “Telco as a Service” çözümleri için yeni fırsatlar bulma konusunda global pazarda konumunu güçlendiriyor. Altyapı yatırımı şirketler için oldukça önemli bir gider kalemi, bu nedenle kaynakların en akılcı şekilde kullanımı için tüm dünyada yeni iş modelleri geliştiriliyor. Everything-as-a-service (XaaS) de sektörel verimliliği artıran en önemli modellerden. Bu sayede bulut ortamını kullanan kurumlar, altyapıya ayıracakları kaynakları ürün ve servis geliştirmeye ayırarak yeni gelir kalemleri oluşturabiliyor. Yüksek verimlilik nedeniyle pazardan beklenti oldukça büyük, 2025 yılına kadar 400 milyar dolarlık bir potansiyel yaratacağı düşünülüyor. Biz de geliştirdiğimiz ürünlerle ihracatı önceliklendiren bir yaklaşımla küresel iş birliği fırsatlarını değerlendiriyoruz” dedi.



Ses ve SMS gibi geleneksel yapıların azalan talep ve gelir yaratma potansiyeli nedeniyle Telekomünikasyon sektörü yeni gelir kalemleri yaratmaya ve verimliliği artıracak tasarruf tedbirleri geliştirmeye odaklandı. Her iki konuda da şirketlere esneklik sağlayan Telco as a Service”, operatörlerin çok kısa sürede yeni pazarları hedeflemek ve mevcut markalarından çok farklı teklifler oluşturmak için dijital marka olarak konumlandırabilecekleri hizmetleri sağlayabilmelerine imkan sunuyor. Bu kapsamda, tamamen dijital ve mevcut sistemlerinden ayrı, yapay zeka tabanlı bir iş destek sistemi sağlıyor. Bulut teknolojilerini erken benimseyen şirketler daha fazla esneklik, daha düşük maliyetler, gelişmiş işlevsellik avantajlarını elde ederken müşteri odaklı yaklaşımlarıyla da rekabette öne çıkma şansını yükseltiyor.