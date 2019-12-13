Facebook, en gözde iş yeri listesinde 23. Sıraya indi

13 Aralık 2019

Hilal SARI

Facebook insan kaynaklarında çalışmış kişiler, milyonlarca kullanıcının bilgilerinin üçüncü partilerle paylaşıldığının ortaya çıktığı Cambridge Analytica skandalının ardından, üniversite mezunları ve yazılım mühendislerini çekmekte zorlandığını belirtiyor.

Kişisel verilerin ABD seçimlerinde kamuoyunu yönlendirmek amacıyla kullanıldığı iddiaları nedeniyle şirketin kurucusu ve CEO’su Marc Zuckerberg Kongre’de ve Senato’da ifade vermişti. Glassdoor listesinde her şirketin bir karne notu var ve mükemmel not 5.0. Facebook’un Glassdoor karnesi 4.5’ten 4.4’e geriledi.

Glassdoor karnesi 5.0 üzerinden 4.5 olan Google ise listede üç sıra gerileyerek 11’inci sıraya indi, Apple 13 basamak gerileyerek 84’üncü sırada konumlandı. Online alışverişin devlerinden Amazon yine ilk 100 arasına giremedi. Microsoft 13 basamak yükselerek 4.4 olan puanı ile 21. sıraya tırmandı.