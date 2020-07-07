Facebook ve Google, Hong Kong'la veri paylaşmayacak

07 Temmuz 2020

Çin'in yeni güvenlik yasasının ardından Facebook, Google ve Twitter Hong Kong hükümetinin kullanıcı verilerine ilişkin taleplerinin işleme alınmasının askıya alındığını açıkladı.

WhatsApp ve İnstagram gibi uygulamaların da sahibi olan Facebook'tan yapılan açıklamada veri taleplerinin "güvenlik yasasının detaylı olarak incelenmesi tamamlanıncaya kadar" yanıtlanmayacağı ifade edildi.

Alphabet şirketinin sahibi olduğu Google'dan yapılan açıklamada yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Hong Kong yetkililerinin taleplerinin yanıtlanmayacağını söylerken Twitter kanadından da benzer bir açıklama geldi.

Çin merkezli ByteDance şirketinin sahibi olduğu video paylaşım uygulaması TikTok'da Hong Kong pazarından çekildiğini açıkladı.