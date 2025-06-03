Felçli hastalar için umut oluyor! Elon Musk’ın beyin implantı girişimi Neuralink’e dev finansman

Elon Musk’ın sahibi olduğu beyin implantı girişimi Neuralink, son finansman turunda 650 milyon dolar topladığını duyurdu. Şirket, bu yatırımla geliştirdiği teknolojiyi daha fazla hastaya ulaştırmayı ve beyin-bilgisayar arayüzlerinde yeni sınırları zorlamayı hedefliyor.

Neuralink’in geliştirdiği cihaz, beyin sinyallerini okuyarak bilgisayar ya da telefon gibi dijital cihazlara iletebilen bir çipe sahip. Şirket, bu teknolojiyle üç ülkede klinik denemelere başlamış durumda. Ağır felç geçirmiş beş hasta, Neuralink implantı sayesinde dijital ve fiziksel cihazları yalnızca düşünceleriyle kontrol edebiliyor.

Geçtiğimiz ay, Neuralink’in konuşma yetisini yeniden kazandırmaya yönelik cihazı, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından “çığır açan cihaz” olarak etiketlendi. Şirket, aynı tanımı geçtiğimiz yıl da görme yetisini geri kazandıran cihazı için almıştı.

Neuralink’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, FDA’nın çığır açan cihaz programı, yenilikçi medikal cihazların geliştirme, değerlendirme ve onay süreçlerini hızlandırarak, bu teknolojilere hastaların ve sağlık profesyonellerinin daha erken erişimini sağlamayı amaçlıyor.