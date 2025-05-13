Felsefe taşı efsanesi bilimle vücut buldu: Kurşun altına çevrildi!

Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN), tarihin en büyük bilimsel makinelerinden biri olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC) ile adeta modern simya gerçekleştirdi. Yapılan deneylerde, kurşun atomlarının ışık hızına yakın bir hızla çarpıştırılması sonucunda altın atomları elde edildi.

2015-2018 yılları arasında yapılan deneylerde, yaklaşık 86 milyar altın çekirdeği üretildiği tespit edildi. Bu altın, kurşun atomlarının ışık hızının yüzde 99,999993’ü oranında hızla birbirine çarpması sonucunda oluştu. Ancak elde edilen miktar, yalnızca 29 trilyonda bir gram altına denk geliyor.

Bu gelişme, efsanelerdeki Felsefe Taşı’nın bilimsel bir versiyonunun mümkün olabileceğini gösterdi; ancak maliyet ve verimlilik açısından bu tarz bir altın üretimi tamamıyla gerçek dışı.

Simyacılar yüzyıllar boyunca kurşunu altına çevirmeye çalıştı ve bu uğraşlar kimya biliminin doğuşuna katkı sağladı. Altın ve kurşunun periyodik tabloda birbirine yakın elementler olması, bu inancın temelini oluşturdu. Altının 79 protonu bulunurken, kurşun 82 proton taşıyor. Bu da kurşunu altına çevirmek için yalnızca birkaç parçacığın çıkarılmasının yeterli olabileceği anlamına geliyor.

Physical Review C adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırmaya göre, CERN’deki deneyler sırasında bu dönüşüm gözlemlendi. Çarpışmalar sonucunda daha sık olarak talyum ve cıva atomlarının oluştuğu da kaydedildi. Ancak deneyin üçüncü bölümünde, saniyede yaklaşık 89 bin altın çekirdeği üretimi tespit edildi.

Deneylerde, çarpışmalar sonucunda ortaya çıkan parçacıkları izleyen ALICE dedektörü, altının yanı sıra farklı elementlerin oluşumunu da hassas bir şekilde ölçtü.