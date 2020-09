FIFA 21 ne zaman çıkacak? EA'dan sürpriz demo kararı

FIFA 21'i piyasaya sürmeye hazırlanan Electronic Arts (EA) oyunseverlerin merakla beklediği oyun hakkında bir açıklama yaptı. FIFA 21 için çalışmalarına devam eden EA, oyunun yeni versiyonunda pek çok güncellemeyi kullanıcılara sunmaya çalışırken, oyun için bekleyenler ise FIFA 21 demosu için bekliyordu. Ancak EA'dan gelen FIFA 21 açıklaması şok etkisi yarattı.

EA Sports FIFA Twitter hesabından yapılan açıklamada FIFA 21 için demo sürüm yayınlanmayacağı duyuruldu. EA, "Bunun yerine geliştirici ekibimizin zamanını mevcut ve yeni nesil konsollarda en iyi tam oyun deneyimi sunmaya odaklamaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

We aren't releasing a demo for FIFA 21.



Instead we've made the decision to focus our development team's time on delivering the best full game experience for current & next-gen consoles.



We look forward to EA PLAY members jumping in 10 days from now and launching the game Oct 9.