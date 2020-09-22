FIFA 21 ne zaman çıkacak? EA'dan sürpriz demo kararı

22 Eylül 2020

FIFA 21'i piyasaya sürmeye hazırlanan Electronic Arts (EA) oyunseverlerin merakla beklediği oyun hakkında bir açıklama yaptı. FIFA 21 için çalışmalarına devam eden EA, oyunun yeni versiyonunda pek çok güncellemeyi kullanıcılara sunmaya çalışırken, oyun için bekleyenler ise FIFA 21 demosu için bekliyordu. Ancak EA'dan gelen FIFA 21 açıklaması şok etkisi yarattı.

EA Sports FIFA Twitter hesabından yapılan açıklamada FIFA 21 için demo sürüm yayınlanmayacağı duyuruldu. EA, "Bunun yerine geliştirici ekibimizin zamanını mevcut ve yeni nesil konsollarda en iyi tam oyun deneyimi sunmaya odaklamaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

We aren't releasing a demo for FIFA 21.



Instead we've made the decision to focus our development team's time on delivering the best full game experience for current & next-gen consoles.



We look forward to EA PLAY members jumping in 10 days from now and launching the game Oct 9. — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 21, 2020

FIFA 21 demo sürümü ile satın almadan önce oyunu denemek isteyenler bu haberi olumsuz karşılarken, EA'nın ilerleyen günlerde bu konuda bir adım atıp atmayacağı ise merakla bekleniyor.

FIFA 21 ne zaman çıkacak?

EA'dan yapılan açıklamaya göre FIFA 21 önce EA Play abonelerinin erişimine açılacak. EA Play aboneleri 1 Ekim 2020 itibariyle oyuna erişebilecekler. FIFA 21'in tüm kullanıcılarla buluşacağı tarih ise 9 Ekim 2020 olarak belirlenmiş durumda.

Türkiye fiyatı belli oldu

EA Sports'un yayınlayacağı FIFA 21'in Türkiye fiyatları da oyun şirketi tarafından açıklanmıştı. PC Steam Standart Sürüm fiyatı 419,99 TL, Xbox One Standart Sürüm fiyatı 497,50 TL, PlayStation 3 Standart Sürüm fiyatı ise 499,90 TL olarak belirlendi.

FIFA 21 PC sistem gereksinimleri

Minimum gereksinimler

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64-Bit

İşlemci: Athlon X4 880K @4GHz veya daha iyisi / Core i3-6100 @3.7GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon HD 7850 veya daha iyisi /GeForce GTX 660 veya daha iyisi

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen gereksinimler

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: FX 8150 @3.6GHz veya daha iyisi / Core i5-3550 @3.40GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon R9 270x veya daha iyisi /GeForce GTX 670 veya daha iyisi

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan