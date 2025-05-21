Fintek, yapay zekâ ve sürdürülebilirlik girişimcilerine Hubrica desteği

Halkbank ve İTÜ ARI Teknokent, girişimcilik ekosisteminin potansiyelini artırmak ve farklı sektörlerde yeni atılımlara alan açmak amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı.

Bu iş birliği kapsamında, HUBrica Hızlandırma Programı, bu yıl İTÜ Çekirdek aracılığıyla yürütülecek. Halkbank ve İTÜ ARI Teknokent, fintek, sürdürülebilirlik ve yapay zekâ alanlarında çalışan girişimcilere özel bir hızlandırma programı hayata geçiriyor. Programa son başvuru tarihi ise 30 Haziran 2025.

HUBrica Hızlandırma Programı, girişimcilerin iş geliştirme, satış yapma, yatırım alma ve küresel pazarlara açılma süreçlerini desteklemek için tasarlandı. Program kapsamında girişimciler; girişimcilik eğitimi, mentörlük, birebir danışmanlık seansları, workshoplar, Halkbank yöneticileriyle buluşma, banka ile iş birliği imkanları ve global ağlara erişim fırsatları gibi kapsamlı desteklerden yararlanacak.

Programda yer alacak girişimciler; 80’den fazla yatırımcıya ve 500’den fazla profesyonel mentöre erişim, bulut sistemleri ve muhasebe destekleri gibi İTÜ Çekirdek’in sunduğu 45’ten fazla olanaktan faydalanabilecek. Ayrıca, İTÜ ARI Teknokent’in güçlü ağı ile networking etkinliklerine ve globalleşme desteklerine erişebilecekler. Program sürecinde başarılı olan girişimler, Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliği olan Big Bang Startup Challenge sahnesinde yer alma şansı da yakalayacak.

Başvuruların ardından programa seçilecek girişimciler için Temmuz 2025’te Kick-Off etkinliği gerçekleştirilecek. Beş haftalık yoğun bir eğitim ve gelişim sürecinin ardından Ekim 2025’te düzenlenecek Demo Day etkinliği ile program tamamlanacak.

Halkbank’tan girişimcilik ekosistemine stratejik destek

Geleceğin ekonomisini şekillendirecek itici güçler arasında finansal teknolojiler, yapay zekâ ve sürdürülebilirlik odaklı girişimlerin ön sıralarda yer aldığını belirten Halkbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldırım, HUBrica Hızlandırma Programı'na ilişkin şunları söyledi:

“Halkbank olarak, sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, yarının vizyonuna da yatırım yapma anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda, İTÜ ARI Teknokent iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz HUBrica Hızlandırma Programı’nı, ülkemizin ekonomik büyüme kapasitesini ve küresel rekabet gücünü artıracak kritik bir adım olarak değerlendiriyoruz. HUBrica ile hedefimiz; girişimcilerimize finansal destek sağlamanın ötesine geçerek, onlara nitelikli mentörlük, kapsamlı eğitimler ve uluslararası iş ağlarına erişim gibi çok katmanlı imkânlar sunmaktır. Böylece, yenilikçi fikirlerin hızla ölçeklenmesini ve global pazarlarda güçlü başarı hikayelerine dönüşmesini teşvik ediyoruz. Halkbank olarak, geleceği inşa eden girişimcilerin en güçlü destekçilerinden biri olma kararlılığımızı sürdüreceğiz.”

“Amacımız, yerel başarıları küresel ölçekte hikâyelere dönüştürmek ”

Halkbank ile yapılan iş birliğine dair açıklamada bulunan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “İTÜ ARI Teknokent olarak, girişimcilerin fikir aşamasından global sahneye uzanan yolculuklarına rehberlik etmeyi sürdürüyoruz. Halkbank ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, fintek, sürdürülebilirlik ve yapay zekâ gibi stratejik alanlarda çalışan girişimcilere kapsamlı bir hızlandırma deneyimi sunacağız. Girişimler yalnızca eğitim alanında değil; yatırım, iş geliştirme ve ticarileşme gibi alanlarda da güçlü bir desteğe kavuşacak.

Kurumsal şirketlerin girişimcilik ekosistemini desteklemeleri hem sektörlerin yenilikçi çözümlerle gelişmesine hem de kurumların daha çevik, teknoloji odaklı bir iş yapış kültürüne adapte olmalarına önemli katkı sağlıyor. Halkbank’ın bu yaklaşımı, bankacılık ve finans teknolojilerinde sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da şekillendirme konusunda güçlü bir adım olacak. Amacımız, yerel başarıları küresel ölçekte hikâyelere dönüştürmek ve Türkiye'nin inovasyon ekosistemine kalıcı değerler kazandırmak.” dedi.