Fiyat kıran Tesla, araç teslimatında rekor kırdı

Musk’ın bizzat açıkladığı verilere göre Tesla, nisan-haziran arasındaki üç aylık dönemde 366 bin 140 aracın teslimatını gerçekleştirdi. Bu, 2022 yılının aynı döneminden yüzde 80 fazla…

Bunun en önemli nedeni ise Tesla’nın, Kuzey Amerika’dan sonraki en büyük ikinci pazarı olan Çin’de fiyat kırması. Danışmanlık firması Automobility'nin CEO'su Bill Russo, BBC'ye yaptığı açıklamada "Tesla, büyük hacimli bir üretici olmak için stratejik bir seçim yaptı" dedi. Musk ise “fiyatı savaşı” iddialarını yalanladı: “Bir fiyat savaşı başlatmıyoruz, sadece uygun ölçekte satın alınabilirliği sağlamak için fiyatları düşürüyoruz.