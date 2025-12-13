Fiziksel deneme devri kapanıyor: Google’dan selfie ile kıyafet deneme

Yapay zeka alanında yaşanan hızlı gelişmeler, çevrim içi alışveriş alışkanlıklarını dönüştürmeye devam ediyor. Mağazaya gitmeden ürün denemeyi mümkün kılan teknolojiler yaygınlaşırken, Google’ın ABD’de kullanıma sunduğu yeni özellik öne çıktı.

Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, yalnızca bir selfie yükleyerek beğendikleri kıyafetleri sanal ortamda üzerlerinde görebiliyor. Sisteme fotoğraf ekleyen kullanıcılar, beden bilgilerini belirliyor ve kalan süreci yapay zeka üstleniyor.

Gemini 2.5 Flash ile çalışacak

Uygulama, Google’ın Gemini 2.5 Flash Image adlı yapay zeka modeliyle çalışıyor. Yüklenen selfie üzerinden dijital bir vücut modeli oluşturan sistem, seçilen kıyafeti bu model üzerinde gerçekçi biçimde yansıtıyor.

Benzer teknolojiler genellikle tam boy fotoğraf talep ederken, Google tek bir selfie ile tam vücut simülasyonu sunabiliyor. Bu da özelliği daha pratik ve ulaşılabilir hale getiriyor.

Söz konusu özellik şu an yalnızca Google Alışveriş platformu üzerinden ABD’de kullanılabiliyor. Küresel kullanıma ne zaman açılacağına ilişkin resmi bir takvim paylaşılmazken, uzmanlar yaygınlaşması halinde online alışveriş deneyimini önemli ölçüde kolaylaştıracağını değerlendiriyor.