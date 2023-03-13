Fujifilm, yeni ürünü instax mini 12’yi piyasaya sürdü

Fujifilm, instax şipşak fotoğraf makinesi serisini genişleterek yeni model instax mini 12’yi satışa çıkartıyor. İnstax mini 11’de olduğu gibi Yakın Çekim/Selfie Modu ve Otomatik Pozlama ayarlama özelliklerine sahip instax mini 12, Yakın Çekim Modu’nda kameranın vizörünün lensle hizalanıp nesne kaymalarını azaltarak, odaklanmış bir fotoğraf elde edilmesine olanak tanıyan yeni Paralaks Düzeltme özelliğine sahip olduğu belirtildi. Mini 12, hem parlak hem de düşük ışık koşullarında güzel görüntüler oluşturmaya yardımcı olan otomatik flaş kontrolüne de sahip. Güncellenen lens yapısıyla, fotoğraf makinesini açıp kapatmak ve popüler Yakın Çekim/Selfie Moduna erişmek için sadece lensi çevirmek yeterli.

INSTAX mini 12’nin kullanıcılara yeni ve benzersiz bir bakış açısı sunduğunu söyleyen Fujifilm Europe Görüntüleme Çözümleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Shin Udono, şu açıklamalarda bulundu:“Eğlenceli tasarımı, kolay kullanımı ve uygun fiyatı ile şipşak fotoğraf makinelerinin eğlenceli dünyasını, hem eski hem de yeni fotoğraf tutkunlarına açan instax mini serisi, yıllardır muhteşem bir ilgi görüyor. mini 12’nin baloncuğu andıran ikonik tasarımı kullanıcılara yaratıcılıklarını körükleyecek, eğlence dolu bir deneyim sunarak seriyi bir adım daha ileriye taşıyacak. Dünyayı nasıl gördüğünüz, ona hangi mercekten baktığımıza bağlı.”

INSTAX mini 12 heyecan verici renk seçenekleriyle satışa sunuluyor

INSTAX mini 12; Blossom Pink, Clay White, Lilac Purple, Mint Green ve Pastel Blue renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Ürün, 16 Mart 2023 tarihinden itibaren 2.049,00 TL perakende satış fiyatıyla satışa sunulacak.