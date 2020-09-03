GABORAS'tan hukukta yapay zeka devrimi

03 Eylül 2020

GABORAS açıklamasına göre, yapay zekâ ve blockchain teknolojisi ile saniyeler içinde yüz binlerce gayrimenkulün finansal ve teknik durumunu analiz edebilen şirket, gayrimenkul yatırımcısının bu anlamda işini kolaylaştıracak bir iş birliğine imza attı.

GABORAS, Türkiye’nin hukuk bürosu Newmind ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde artık gayrimenkulün hukuksal durumunu da anlık olarak analiz edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GABORAS Üst Yöneticisi (CEO) Kurtuluş Altun, Türkiye’de ilk kez "gayrimenkul teknolojisi" (proptech) ile "hukuk teknolojisini" (legaltech) birleştirerek dijital teknolojiyi bir adım daha öteye taşıdıklarını belirtti.

Altun, “GABORAS’ın hizmetleri arasına kattığı dijital devrim niteliğindeki bu yenilikle sektörün karanlıkta kalan hukuki yönü aydınlatılacak, hukuksal riski de tanımlanmış olacak.” ifadelerini kullandı.

Büyük veri, yapay zeka, veri hacmi, hız, doğrulama, çeşitlilik, toplu değer haritası ve fiyat aralığı gibi birçok işlemden geçerek tek tıkla ulaşılabilen gayrimenkulün finansal, teknik ve hukuksal analizlerinin anlık olarak işlenebileceğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Bu teknoloji milyonlarca dolarlık takas ticaretine konu olan gayrimenkullerle ilgili sözleşmelerin bağlı olduğu yüz binlerce sayfadan müteşekkil, mevzuat, kanun, tüzük, genelge ve yönetmelikleri ile hukuki durumunun riskini izleyip işliyor. Yatırımcılar, ticaret ve sanayi odaları, elçilikler, valilik ve kaymakamlıklar, ticaret ataşeleri, tahkim ve hukuk büroları, bankalar, sigorta şirketleri, vakıf ve dernekler, belediyeler, kamu birimleri, mahkemeler, bilirkişiler, kalkınma ajansları ve özel şirketler için birinci derecede karar desteği sağlıyor.”

"Bu, ülkemizin yerli ve milli duruşunun kazanımıdır"

Altun, hukuksal analizle birlikte gayrimenkulde ele alınmadık taraf bırakmadıklarını belirterek, “Gayrimenkulün teknik işlemlerini mekansal açıdan değerlendirmekteydik. Bunun yanında değer değişimleri, finansal analizler ve endeksler bazında da zamansal olarak değerlendiriyorduk. Newmind Hukuk ile yapmış olduğumuz bu yeni teknolojiyle mekansal ve zamansal olarak inceleyebildiğimiz gayrimenkuller, artık hukuksal olarak da incelenebilme fırsatı taşıyacak." dedi.

Gayrimenkulün özünü oluşturan tapunun kadastral tarafının yanı sıra hukuki tarafı da olduğuna işaret eden Altun, şimdiye kadar Türkiye’deki 200 milyon civarındaki tapulu mülke hizmet verebildiklerini, bunlara talebe bağlı şerh, beyan, iltisak, irtifak, muhtesat, eklenti, mülkiyet, rehin gibi hukuksal zemin ve durumları da ekleyerek şimdi hukuk riski dahil gayrimenkulü tüm yönleriyle analiz edebildiklerini aktardı.

Altun, global çağda değişen gereksinimlere karşı yeni yönelimlere ve dijital teknolojilerin birlikteliğine gerek duyulduğuna dikkati çekerek, "Farklı iki büyük alanın veri tabanlarının birbiriyle eşleştirildiği sistem, yazılım teknolojileri alanında önemli bir adım. Aktif canlı sistemler üzerinden analiz işlemlerinin saniyeler içerisinde gerçekleştirildiği bu teknoloji ile yapay zeka destekli sonuçlar elde edilebilecek. Milyonlarca veriden oluşan anlık bulgulara tek tıkla mevzuat gerekleri ve işlevsel çözümleriyle ulaşılabilecek. Tüm dünyada geçilen dijital ataklara biz de eş zamanlı olarak geçiyoruz. Bu, ülkemizin yerli ve milli duruşunun kazanımıdır.” açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA