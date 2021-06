Gameplus'tan oyunseverlere özel yeni kampanya ve yeni sunucu

Takip Et

Turkcell'in oyun platformu Gameplus'ın yeni kampanyasıyla oyunlar daha uygun fiyatla satın alınabilecek. Ayrıca temmuz ayı itibariyle İstanbul'daki yeni sunucusu devreye alınacak.

Nvidia GeForce Now’a Türkiye’deki sunucularından erişim sağlayan Gameplus’ın yeni kampanyasıyla oyunseverler, bir aylık 74.9 TL olan Premium paketini 15 Haziran’dan itibaren aylık sadece 59.9 TL’ye gelecek şekilde, üç aylık paketle 179.9 TL’ye satın alabilecek.

Ayrıca kullanıcılar üç aylık paket ile uzatılmış oturum süresi, öncelikli erişim hakkı ve RTX kalitesiyle oyun oynama deneyimine sahip olacak.

İkinci sunucu İstanbul'a

İlk sunucusu Ankara’da olan Gameplus, ikinci sunucusunu ise temmuz ayının ilk haftasında İstanbul’da devreye alacak.

Türk oyuncular Gameplus'ın 15 Mart'taki ticari lansmandan bugüne kadar toplam 1 milyon 800 bin tekil oturumda 2 milyon saat oyun oynadı. Oyuncuların platformda en çok oynadığı oyun League of Legends olurken bunu sırasıyla; Counter Strike: Global Offensive, Rust, Mount & Blade II: Bannerlord, The Witcher 3: Wild Hunt, Apex Legends ve Tom Clancy's Rainbow Six Siege takip etti.