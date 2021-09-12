Gamer’lar 5G dünyasına şimdiden hazırlanıyor

Selenay YAĞCI

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi (VFŞL) yaz mevsimi boyunca süren mücadelelerin son noktası olan Türkiye Büyük Finali geçen hafta gerçekleşti. Biz de bu vesile ile Türkiye’nin en önemli e-spor liglerinden birine isim veren Vodafone’un Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ile maçtan önce bir araya geldik.

Turnuvanın finalinde bir ilki gerçekleştiren Vodafone, 5G ile canlı kulis yayını yaptı. Türkiye Büyük Finali'ni evden izleyen gençler için özel bir deneyim sunmak isteyen marka, bilet alsalar da göremeyecekleri sahne arkasını 5G yayınladı. Yayında oyuncularla röportajlarda yer aldı.

5G, oyun sektöründe önemli gelişmelerden biri

Meltem Bakiler Şahin, Türkiye Büyük Finali’ndeki bu kulis yayınını hem 5G’nin avantajını anlatmak için önemli bir platform olarak gördüklerini hem de e-spor severlere iyi bir deneyim yaşattıklarını söyledi. 5G’nin bugün bazı ülkelerde devrede olduğunu hatırlatan Meltem Bakiler Şahin, “O ülkelerde hangi alanlarda gelişmeler var diye baktığımızda ise üretim otomasyon, eğlence oyun gibi dikey alanları görüyoruz. 5G, oyun sektöründe önemli gelişmelerden biri. Oyun, aslında donanım işi, en iyi donanıma sahip olmanız gerekiyor. Donanımları depolamak da çok büyük yatırım gerektiriyor. Aslında bu sebeple oyunda önemli trendlerden biri de bulut. Dünya bulut tabanlı oyuna doğru gidiyor. İTÜ’de test yaptık Türkiye’de lokal servere indirilmiş bir bulut tabanlı oyunla, yurtdışı servere indirilmiş bulut tabanlı oyun arasında müthiş bir deneyim farkı var. 5G’nin bulut tabanlı oyunlarda ve gecikme süresinin kısalması anlamında fark yaratacağını gözlemliyoruz. Oyuncular 5G için çok istekli. Bu alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

E-spor yatırımlarını ve Türkiye e-spor ekosistemine olan katkılarını sürdüreceklerinin sinyalini veren Meltem Bakiler Şahin, e-sporun tüm zamanların en hızlı büyüyen spor alanı olmasının yatırımlarının sebeplerinden biri olduğunun altını çizdi. 1.08 milyar dolar büyüklüğe sahip e-spor pazarının önümüzdeki 3 yılda 1.62 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade eden Meltem Bakiler Şahin, şunları anlattı: “Ciddi hızlı büyüme söz konusu E-spordaki bu durum oyun pazarına da yansıyor. Oyun pazarında MENA bölgesinde Türkiye lider. Türkiye e-spor pazarının büyümesini ve Türkiye’nin aktif olmasını istiyoruz. Türkiye e-spor ekosisteminde büyümeye devam edeceğiz. Burada işbirlikleri önemli. Biz Riot Games ile TESFED ile çeşitli işbirlikleri yapıyoruz. E-spor alanına 5 yıl önce girdik. Bugüne kadar toplamda 31 milyon TL’lik yatırım yaptık.”

Meltem Şahinler, VFŞL’nin çok uzun bir yolculuk olduğunu söyleyerek, turnuvanın 9 yıldır yapıldığı, son 4 yıldır ise Vodafone’un isim sponsoru olduğunu belirtti. Vodafone olarak Gamer’lara özellikle yoğunlaştıklarını, onlar için Freezone Gaming Portföyü yarattıklarını belirtti.

Kendisi de oyun tutkunu

Meltem Bakiler Şahin’in kendisi de oyun tutkunu. Bu tutkusunun ortaokulda başladığını dile getiren Meltem Bakiler Şahin, RPG (Rol yapma oyunları) ve strateji oyunlarını daha çok oynadığını söyledi. Meltem Bakiler Şahin, "Eskiden daha çok bilgisayarda oynuyorduk. Şimdi oyunlar mobile kaydı. LOL’un (League of Legends) bile mobil oyunu çıktı. Bende daha fazla fırsat bulabildiğim için mobil oyunlar oynuyorum” dedi.

Türkiye’nin ilk 5G Wild Rift Mobil Turnuvası’nı 50 bin kişi izledi

Vodafone FreeZone, 2021’in ilk yarısında, Rot Games ile yeni bir işbirliğine imza attı. Geçen yıl piyasaya sürülen “League of Legends: Wild Rift” mobil oyununu FreeZone Gaming portföyüne ekleyen Vodafone, müşterilerine “Wild Rift” internetinden yemeden ve en düşük ping garantisiyle oynama imkanı veriyor. Vodafone FreeZone ve Rot Games, bu kapsamda Türkiye’nin ilk 5G Wild Rift Mobil Turnuvası’nı da düzenledi. 5G üzerinden canlı yayınlanan “Vodafone FreeZone Wild Rift 5G Turnuvası”nı “Koridordaki Çığlık” kazandı. Turnuvada takım kaptanlığı yapan gaming influencer’ları “Zeonn” (Necati Akçay), “Immortoru” (Furkan Tekeş), Tolgahan “Oyunbros” Türkben ve “Miafitz” (Gözde Demiral), oyuna 5G altyapısıyla bağlandı ve 5G uyumlu cihazlarla oyunu oynadı. Turnuva 50 bini aşkın izlenmeye ulaştı.

Türkiye Büyük Finali’nin şampiyonu Galatasaray oldu

Türkiye Büyük Finali’ne Rot Games Ülke Müdürü Erdinç İyikul, Türkiye E-spor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin Özdemir katıldı. Heyecanlı lig aşaması sonrası finale kalmayı başaran Galatasaray Espor ve Nasr Esports’un karşı karşıya geldiği Türkiye Büyük Finali’nde zafere ulaşan taraf Galatasaray Espor oldu. Maç önü programının ardından açılış şovu için Amerikalı ünlü müzisyen MAKO sahne aldı. Final karşılaşmalarının sonucunda şampiyonun adı 3-0’lık skorla Galatasaray Espor olurken, 3 maç süren ser boyunca gösterdiği üstün performansıyla en değerli oyuncu ödülünün sahibi ise Galatasaray Espor orta koridor oyuncusu Onur Can Demirol (Bolulu) oldu.

1 milyon TL’lik bedava oyun içi para

Vodafone FreeZone, 2021’in ilk yarısında, gençlerin müzik ve oyun tutkusunu avantajlı tekliflerle destekledi. Bu tekliflerden 400 binin üzerinde genç yararlandı. Vodafone, FreeZone'a gelen müşterilerine son 1 yılda birçok oyun platformunda geçerli toplamda 1 milyon TL değerinde bedava oyun içi para faydası sağladı. Vodafone FreeZone müşteriler, son 1 yılda bu faydalardan yararlanmak üzere toplamda 85 bin şifre aldı.