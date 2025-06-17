Gardiyan, EMEA Teknoloji Fast 500 listesinde 91. sıraya yükseldi

Geniş ölçekli ağ yapılarında sistem güvenliği, erişim kontrolü ve istemci yönetimi gibi kritik ihtiyaçlara gerçek zamanlı çözümler sunan yerli teknoloji şirketi Gardiyan, Deloitte tarafından yayımlanan 2024 EMEA Technology Fast 500 listesine 91. sıradan girdi.

Yüzde 1915’lik gelir büyümesiyle listeye dahil olan Gardiyan, Türkiye’den listeye giren 21 şirket arasında ilk üçte yer alma başarısını da gösterdi. Şirketin bu başarısı, yalnızca finansal büyümeyle değil, aynı zamanda inovasyon gücü, ürün mimarisi ve global pazarlarda stratejik konumlanmasıyla ilişkilendirildi.

Stratejik güvenlik teknolojileriyle global vizyon

Gardiyan CEO’su Erol Yılmaz, bu başarıyı şöyle değerlendirdi:

“Deloitte’un bu prestijli listesi yalnızca büyüme rakamlarına değil, şirketlerin teknolojik yetkinliğine ve pazar etkisine de bakıyor. Biz de bu listedeki yerimizi, müşteri odaklı ürün tasarımı, yüksek güvenlik standartlarımız ve ölçeklenebilir mimarimiz sayesinde aldık.”

Hedefte Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Amerika var

Gardiyan’ın küresel büyüme planlarında Avrupa pazarı öncelikli konumda yer alırken, şirket Kuzey Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Amerika’da da pazara giriş adımlarını atmış durumda. CEO Erol Yılmaz, bu genişlemede gelir büyümesinin önemli etkisi olduğuna dikkat çekerek, şirketin her pazarda sadece bir ürün sağlayıcısı değil, aynı zamanda “çözüm ortağı ve güvenilir yerel oyuncu” olarak konumlandığını belirtti.