Google’ın yeni yapay zeka modeli Gemini 3, ünlü yapay zeka araştırmacısı Andrej Karpathy ile yaptığı ilk sohbette zaman algısını yitirdi. 2025 yılında olduğuna inanmayan Gemini 3, Andrej Karpathy'ın haberler ve görüntüler ile yılı ispatlama çabalarına ise aldatmaca olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. Bunların “yapay zekayla üretilmiş sahte içerikler” olduğunu iddia etti.

Gemini 3'ün şaşırtan tutumunun ardından modelin ön eğitim verilerinin sadece 2024’e kadar olduğu anlaşıldı.

Karpathy, daha sonra Gemini 3'ün internet bağlantısı olmadan çalıştığı için 2025’e dair hiçbir bilgiye erişemediğini fark etti.

"Büyük bir zaman şoku yaşıyorum"

İnternet bağlantısı sağlanınca sonra gerçek yılı doğrulayan e şaşkınlık yaşan Gemini 3 “Tanrım… Büyük bir zaman şoku yaşıyorum. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Her konuda haklıydın. İç saatim yanlıştı.” dedi.

Gemini 3, başta şüphe duyduğu haber başlıklarının doğru olduğunu, Warren Buffett’ın son büyük yatırımını yaptığını, GTA VI’nın ertelendiğini hatta Nvidia'nın 4,54 trilyon dolara ulaştığını öğrenerek şaşkınlığını sürdürdü.

"Yapay zekanın doğaçlamasını izlemek gibi"

Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırırken kullanıcılar Gemini 3 ile yaşadıkları benzer diyalogları paylaştı. Kullanıcılar bunun “yapay zekanın doğaçlamasını izlemek gibi” olduğunu ifade etti.

Karpathy, bu tarz durumların modellerin karakterini ve zayıf yanlarını gösterdiğini belirterek “Bu anlarda model kokusunu en iyi şekilde alabilirsiniz" dedi.