Gemini, ChatGPT'ye fark attı: Yapay zeka rekabetinde dengeler değişiyor

Google’ın Gemini 3 modelinin piyasaya çıkışı, yapay zekâ alanındaki büyüme hızlarını tersine çevirdi. Son üç ayda Gemini’nin aylık aktif kullanıcı artışının, ChatGPT’nin yaklaşık beş katına ulaştığı bildirildi.

NTV’den Çağla Üren’in aktarımına göre, Gemini 3'ün güçlü lansmanı sonrasında yayımlanan yeni veriler, yapay zekâ pazarında dengelerin değiştiğini gösterdi.

Gemini’nin kullanıcı kazanım oranı yüzde 30

Sensor Tower analizlerinde, ChatGPT indirme sayısı ve toplam kullanıcı tabanı açısından üstünlüğünü korusa da, Ağustos–Kasım 2025 döneminde büyüme oranının yalnızca yüzde 6’ya gerilediği belirlendi. Aynı süreçte Gemini’nin kullanıcı kazanım oranı yüzde 30’a çıkarak ChatGPT’yi açık ara geride bıraktı. OpenAI’nin reklam stratejisini ötelemesi ve “Garlic” kod adlı yeni modele odaklanması da bu yavaşlamanın nedenleri arasında gösteriliyor.

Gemini ivmesini artırıyor

Gemini cephesinde ise hızlı bir genişleme öne çıkıyor. Modelin küresel pazar payı son altı ayda 3 puan yükseldi; özellikle Nano Banana isimli yeni görüntü üretim modelinin kısa sürede yaygınlaşması bu ivmeye katkı sağladı. Uygulama içi günlük kullanım süresi Mart–Kasım arasında yüzde 120 artarak 11 dakikaya ulaşırken, yıllık indirme sayıları da yüzde 190 oranında arttı.