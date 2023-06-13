General Mobıle yeni nesil kulaklıklarını tanıttı

General Mobile, merakla beklenen yeni ürünleri GM Pods 3 ve GM Pods 3 Pro kulaklıklarını satışa sundu. Kullanıcıların beğenisine sunulan GM Pods 3 ve GM Pods 3 Pro modelleri ergonomik yapıları sayesinde kulağa kolaylıkla uyum sağlayarak, kullanıcıya kesintisiz bir ses deneyimi vadediyor.

GM Pods 3 Pro, son teknoloji Qualcomm QCC3050 işlemcisi ve Snapdragon Sound’un desteğiyle, ses deneyimini birinci sınıf bir seviyeye taşıyarak kullanıcılarını uçtan uca ses teknolojisiyle tanıştırıyor. 10mm LCP kaplama grafen sürücü özelliği ile 24-bit/96kHz master kayıt seviyesinde sesi ortaya çıkararak, stüdyodaymışsınız gibi dinamik bir ses deneyimi vadediyor.

Baştan sona etkileyen çarpıcı ses deneyimi yaşatan GM Pods 3 Pro, aynı anda iki cihaza bağlanabilirken, dört mikrofonu ve aptX Voice teknolojisi sayesinde de 32kHz süper geniş bantlı sesli görüşmeler sunarak kullanıcılarının kusursuz netlikte iletişim sağlamasına olanak tanıyor. Bununla birlikte aptX Adaptive teknolojisi ile GM Pods 3 Pro, sağladığı ultra düşük gecikme özelliği, etkileyici senkronizasyonu ve 30 saate varan kullanımı ile özellikle mobil oyun severlerin dikkatini çekmeyi hedefliyor. Aynı zamanda IPX5 sertifikalı su geçirmezliği ile ekstra koruma sağlıyor.

Kompakt tasarımı ile ultra hafif; GM Pods 3

Kompakt tasarımı ve hafifliği ile öne çıkan GM Pods 3, dahili Bluetooth 5.3 çipi sayesinde yüksek bit hızlı ses iletiminde yüksek performans sunuyor. Bunun yanı sıra GM Pods 3 titan kaplamasıyla, dahili 13mm LCP-kompozit diyafram sürücüsü ile dengeli bir ses deneyimi yaşatıyor. GM Pods 3, kesintisiz müziğin keyfini doyasıya yaşamak isteyenler için tek bir şarj ile 5.5 saat oynatma süresi sunarken, şarj kutusu ile ekstra 18.5 saatlik kullanım olanağı sağlıyor. IPX4 özelliği sayesinde tere ve suya dayanıklı olan kulaklık sayesinde, kullanıcılar yağmurlu havalarda bile müziğin keyfini doyasıya yaşayabiliyor.