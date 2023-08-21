General Mobile’dan iki yeni telefon

Geniş açı, makro ve derinlik kameralarıyla dört arka kameraya sahip olan GM Phoenix 5G ayrıca 16MP ön kameraya sahip. GM 24 Pro ise 7.96mm ultra ince gövde ve 6.7" FHD AMOLED ekranı ile dikkat çekiyor. Cihaz, Mediatek Helio G99 işlemcisiyle oyunlarınızı, uygulamalarınızı ve çoklu görevlerinizi akıcı bir şekilde yönetmenizi sağlıyor.

Akıllı telefonlarla bir ivme yakalayan General Mobile, bu başarıyı akıllı ev cihazları alanına da taşımak istiyor. Tayvan merkezli Foxconn ile Wi-Fi 6 home gateway ürününde işbirliğine giden General Mobile, Hindistan’da aldığı kontrat ile ayda 750 bin cihaz teslim edecek. Yıllık 9 milyon adedi bulacak olan Home Gateway satışı ile General Mobile, bu ülkede yüzde 25 pazar payına sahip olacak.