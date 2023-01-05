Getir, 9 ülkeyi SAP ile yönetecek

Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, “Türkiye’de başlattığımız iş modelimizle kısa sürede 3 kıtada, 9 ülkede milyonlarca müşteriye ulaştık. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin düzenlemeleri, mevzuatları birbirinden farklılık gösterebiliyor. Binlerce çalışanın da kendine özgü iş yapış şekilleri olabiliyor. Ulaştığımız bu büyüklükte artık son derece disiplinli ve olabildiğince standart bir süreç yönetimi göstermemiz gerektiriyor. Bu süreçleri kendimiz geliştirmek yerine alanında son derece tecrübeli ve lider olan SAP iş birliği ile yapmaya karar verdik. SAP altyapısı ile tüm ülkelerde özellikle finans, satın alma ve envanter yönetimi konularında bize yakışan şekilde mükemmel iş süreci yönetimi hedefliyoruz” dedi.

Getir’in SAP ile ilerlemeye karar vermesinden büyük mutluluk duyduklarını söyleyen SAP SEFA (Güney Avrupa ve Frankofon Afrika) Bölge Başkanı João Paulo da Silva; “Getir’in önce bir unicorn, ardından da decacorn olmasını büyük bir heyecanla izledik. Getir’in büyüme stratejisini sunduğumuz, yenilikçi teknolojilerimiz, kanıtlanmış metodolojimiz ve en iyi uygulamaları hayata geçirme konusunda var olan sektörel birikimimiz ile destekleyeceğiz. Endirekt tedarik süreçlerinin dijitalleştirilmesiyle başlayacak projenin ilk aşamasını hızla hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.