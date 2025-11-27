Girişimcilerle işletmeler tek pazarda buluşacak

Hamide HANGÜL

Dijitalleşme baş döndü­rücü hızla ilerlerken, ve­ri analitiği ve yapay zeka da artık hayatın her alanında. ‘Ye­ni petrol’ olarak adlandırılan veri şu anda en değerli kaynak. Finans sektörü ise bu verinin en yoğun üretildiği, en yüksek standardın arandığı alanların başında. O ne­denle kritik değere sahip verinin depolanması, korunması ve ge­rektiğinde kullanılabilmesi açı­sından Avrupa, kendi veri koruma yasalarını oluştururken, Türki­ye’de de 2016 yılında çıkan Kişi­sel Verilerin Korunması Kanunu ile veri merkezlerinin kurulması yasal zemine kavuştu.

Türkiye’de 30 yıldır risk raporları ve veri ana­lizleriyle finansal sisteme hizmeti merkeze alan Kredi Kayıt Bürosu (KKB), “Türkiye’nin verisi Tür­kiye’de kalmalı” noktasından ha­reketle, Ankara’da KKB Anadolu Veri Merkezinin ikinci faz yatı­rımına 2025 yılında başladı. Ay­nı zamanda KKB Dijital Servisler çatısında yerli ve güvenli bulut ya­tırımı ile kurumlara yalnızca alt­yapı değil, danışmanlık, güvenlik ve operasyonel destek hizmetler de odak noktasına alındı. KKB Di­jital Servislerin hedefleri, sektör­deki gelişmeler ve yeni teknolojik çözümlerini KKB Dijital Servisler Genel Müdür Yardımcısı Kerim Özgür Yalçın ile konuştuk.

“Veri merkezinde kapasite üç bin haneye denk gelecek”

KKB olarak bireylerin ve ku­rumların risk yönetimini destek­lediklerini, sundukları risk mer­kezi raporlarıyla finansal sistemin şeffaf ve güvenli ortamda işleyi­şine katkı sağladıklarını söyleyen Özgür Yalçın, verinin üretilmesi kadar, ülke sınırları içinde güven­li bir biçimde korunmasının da çok önemli olduğunun altını çiz­di.

Türkiye’nin verisinin güveni­lir ve sürdürülebilir merkezi ol­ma hedefiyle bu yıl Anadolu Veri Merkezi’nin ikinci faz yatırımına başladıklarına vurgu yapan Yal­çın, 43 dönüm arazi üzerine ku­rulu Anadolu Veri Merkezi’nin 1.000 kabinetle başlayan yolculu­ğunun, yeni yatırımın tamamlan­masının ardından 3.000 kabinete ve enerji altyapısı kurulu gücünün de 40MVA’ya ulaşacağını söyledi.

Yalçın, “Veri merkezi yatırımı­mız, Türkiye’deki verilerin ülke sınırları içerisinde yüksek güven­likli ve yerli bir ekosistemde ko­runmasını sağlayacak. Örnek ver­mek gerekirse; mevcut tesis, bin hanenin elektrik ihtiyacını karşı­layabilecek bir enerji kapasitesi­ne sahipken, ikinci fazla birlikte bu kapasite üç katına çıkarak üç bin haneye denk gelecek” değer­lendirmesinde bulundu.

“Buluttan yararlanma maliyet 10’da 1’e düşebiliyor”

KKB Dijital Servisler çatısın­da, veri merkezi ve bulut hizmet­lerini tek bir ekosistem içinde yöneterek, Türkiye’nin dijital dönüşümüne güvenli ve sürdü­rülebilir altyapılarla katkı sağ­ladıklarını söyleyen Yalçın, ku­rumların dijital dönüşümünü desteklemek için yerli ve güvenli bir bulut altyapısı geliştirdikle­rini açıkladı.

Kloudeks marka­sı altındaki bu yapını, kurumla­rın yüksek yatırım maliyetleri­ne katlanmadan güvenli, esnek ve ölçeklenebilir çözümlerden yararlanmasını sağladığını söy­leyen Yalçın, bu yıl başında tica­rileşme kararı ile Kloudeks mar­kası altında sanal veri merkezi, özel bulut, yedekleme ve felaket kurtarma, güvenlik, yönetilen hizmetler, GPU ve yapay zekâ servisleri, SaaS pazaryeri ve da­nışmanlık gibi pek çok hizmeti uçtan uca entegre biçimde sun­duğunu söyledi.

Böylelikle, yatı­rım modelinde kurumların yük­sek başlangıç maliyetleri (CA­PEX) ortadan kalktığına işaret eden Yalçın, “Hizmetler aylık ödemelerle alınabiliyor. Bu mo­delde bulut altyapısından ya­rarlanmanın maliyeti, kurum­ların kendi yatırımlarına kıyas­la 5’te 1, hatta bazı durumlarda 10’da 1 seviyesine düşebiliyor. Kloudeks olarak tüm sektör­lerin ihtiyaçlarını karşılama­yı hedefliyoruz. Kloudeks ayrı­ca Neobank’lar gibi dijital ban­kalara da ölçeklenebilir altyapı sunuyor.

Kurulum aşamasın­da olan bir Neobankanın altya­pı maliyetlerinde 5 yıllık toplam maliyete bakacak olursak, top­lamda 2,5 milyon dolar tutarın­da bir tasarruf sağlanacağını he­saplıyoruz. Bu tasarruf küçük bir fintech için 650 bin dolar civarı­na tekabül ediyor. Güvenlik iz­lemeleri, operasyonel destek ve bakım hizmetleri, müşterilerin sanki kendi IT ekipleriymiş gi­bi KKB tarafından yürütülüyor” dedi.

Start-uplara belirli kapasitelerde ücretsiz destek

Kloudeks çatısı altında finansal teknoloji ekosistemini güçlendirmek için yazılım geliştiriciler ve kurumları bir araya getirecek bir pazar yeri de oluşturduklarını açıklayan Özgür Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu platformu, yalnızca güvenlik standartlarını karşılayan ve belirli kriterleri sağlayan yazılımların yer alabileceği denetimli bir yapı olarak tasarladık.

Amacımız; fintech şirketlerinin geliştirdikleri yazılımları güvenli bir ortamda finans kurumlarına ulaştırmalarını sağlamak. Kurumlar, bu pazar yerinde istediği, ihtiyacı olan yazılımı alabilecek. Kendisi geliştirmek zorunda kalmayacak. Kloudeks pazar yerinde girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla start-up’lara belirli kapasitelerde ücretsiz destekler sunulması, 6 ile 12 ay arasında inkübasyon desteği verilmesini planlıyoruz.

Katılım için Türkiye’de faaliyet gösterme, ekip yapısı ve finansal yeterlilik şartları aranıyor; detay bilgi Kloudeks. com’da sıkça sorulan sorulardaki pazaryeri başlığında yer alıyor. Sonuç olarak veri merkezinden buluta, buluttan yazılım pazarına uzanan bütüncül bir dijital ekosistem kurarak, verinin Türkiye’de kalmasını; kurumlara güvenli, esnek, ölçeklenebilir ve maliyet avantajı sunan bir altyapı sağlamayı hedefliyoruz.”