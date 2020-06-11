Girişimcilik ekosistemi PİLOT Infoday'da buluştu

11 Haziran 2020

Türk Telekom, pandemi döneminin girişimciliğe olan etkilerini değerlendirmek üzere girişimcilik ekosistemini PİLOT Infoday'da buluşturdu. ‘Yeni Nesil Girişim Sohbetleri' temasıyla gerçekleşen etkinlikte, pandemi sonrası girişimler için yeni fırsatlar ve yatırımcıların radarındaki yeni girişim ve teknolojiler masaya yatırıldı. Panelde konuşmacılar, Türkiye'de sıradaki Unicorn'nun hangi sektörden geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunurken, pandemi döneminde girişimciler için hayatta kalma rehberini ortaya koydular.

Panelde konuşan Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu "Pandemi sonrası ‘Yeni normal' ile küresel anlamda oyunun kuralları bir kez daha değişiyor. Bu durum, pek çok yenilikçi beyin ve girişim için de yepyeni fırsatlar demek. Bu fırsatları önceden gören, farkeden ve gerekli çözümleri doğru zamanda üreten girişimler oyuna bir adım önde başlayacak" dedi. Artık dünya ekonomisine, küçük oluşumlarla başlayan atik ve çevik teknoloji girişimlerinin yön verdiğinin altını çizen Karakullukçu; "Türkiye bu anlamda çok büyük potansiyele sahip. Yeni normallerin getirdiği riskleri ve fırsatları tespit etmek çok önemli" dedi.

Girişim hızlandırma programı PİLOT ile, yerli ve millî teknoloji girişimlerini desteklediklerini belirten Karakullukçu, "2013 yılından bu yana PİLOT'tan mezun olan 65 girişime toplamda 4 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği sağladık. Mezun olan bu girişimlerden 24 tanesi yatırım alarak inovatif iş fikirlerini daha da büyütme fırsatı yakaladılar. PİLOT mezunu bu girişimler, 2019'da 350 kişiye istihdam sağladı ve 41 milyon TL ciro elde etti" dedi.

Karakullukçu ayrıca, büyüme aşamasındaki girişimleri desteklemek amacıyla kurmuş oldukları sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile başta sağlık, eğitim ve enerji sektörleri olmak üzere çeşitli alanlara yatırım yaptıklarını belirtti. Bu kapsamda Türkiye'nin ilk online sağlık hizmeti platformu DoctorTurkey'e ve dijital patoloji alanında hizmet sunan yerli yazılım şirketi Virasoft'a destek olarak son dönemde önemi çok daha iyi anlaşılan sağlık sektörünün dijitalleşmesi adına hizmetlerini sürdürdüklerini ifade etti. Karakulukçu "Diğer yatırımımız ise, eğitim alanında, PİLOT programımızın eski mezunlarından, oyunlaştırılmış eğitim platformu MentalUP oldu. Evde kalma döneminde abone sayısını 5,5 milyona çıkararak kendine pazarda önemli bir yer edinmeyi başardı" dedi.

Panelde, Getir Kurucu Ortağı Serkan Borançılı, Earlybird Yatırımcısı Cem Sertoğlu ve İyzico Kurucu Ortağı ve CEO'u Barbaros Özbugutu deneyimlerini paylaştılar. Teknoloji yazarı Timur Sırt moderatörlüğünde gerçekleşen PİLOT Infoday etkinliği www.youtube.com/TurkTelekom linki üzerinden canlı olarak yayınlandı.