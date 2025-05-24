GITEX Europe, 67 ülkeden teknoloji devlerini ağırladı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen teknoloji fuarı GITEX Europe 2025, üç gün boyunca 67 ülkeden 1400'den fazla büyük teknoloji şirketini ağırladı.

Ana teması yapay zeka olan etkinlik kapsamında, KOBİ'ler, siber güvenlik, kuantum bilişim, küresel şehirler, yeşil teknoloji ile girişim ve yatırımlarla ilgili de oturumlar düzenlendi.

Üç gün boyunca 67 ülkeden 1400'den fazla büyük şirketin ağırlandığı fuarda, birçok ülke pavilyonunda geliştirilen teknolojiler tanıtıldı.

Bu yıl 3 ülkede daha düzenlenecek

Türkiye pavilyonunda da çok sayıda şirketin katılımıyla dijital dönüşümden endüstriyel yazılım çözümlerine kadar yerli teknolojiler sergilendi.

600'den fazla küresel yatırımcının da yer aldığı GITEX Europe 2025'te, 500'den fazla alanında uzman isim konuşma yaptı.

KAOUN International ve Dubai Dünya Ticaret Merkezi tarafından organize edilen etkinlik, Almanya'nın yanı sıra bu yıl 1-4 Eylül'de Nijerya'da, 10-12 Eylül'de Tayland'da, 13-17 Ekim'de Dubai'de düzenlenecek.

"Çok sayıda ülke ve şirket iş birliği yapmak istiyor"

KAOUN International Üst Yöneticisi (CEO) ve Dubai Dünya Ticaret Merkezi Başkan Yardımcısı Trixie LohMirmand yaptığı açıklamada, GITEX'teki misyonlarının, küresel teknoloji topluluğunu yeni kıtalarla ve yükselen ekonomilerle bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Bu açıdan Avrupa'nın çok önemli olduğunu vurgulayan LohMirmand, "Çok sayıda ülke ve şirket, ölçeklerini büyütebilmek ve teknolojiden, özellikle de yapay zekadan yararlanabilmek için iş birliği yapmak istiyor." dedi.

LohMirmand, GITEX'i Avrupa'da düzenlemenin ve küresel bir topluluğu verimli teknoloji ortamıyla birleştirmenin önemine değinerek, hiçbir ülke veya şirketin tek başına inovasyon yapamayacağını, bunun verdikleri en büyük mesaj olduğunu ifade etti.

Şirketlerin bir fuara geldiğinde pek çok çıkarım yapabileceğine işaret eden LohMirmand, "Girişimler ve şirketler fuarlarda kıyaslama yapabiliyor, diğer ülkelerin ya da şirketlerin ne yaptığını kontrol edebiliyor. Ayrıca ürünlerinin belirli pazarlar için uygun olup olmaması ve rekabetçiliği hakkında fikir edinebiliyor." diye konuştu.

LohMirmand, GITEX Europe'a katılım açısından bakıldığında çeşitliliğin öne çıktığını belirterek, fuarda ziyaretçi sayısına değil, içeriğe ve niteliğe odaklandıklarını vurguladı.

GITEX'in bundan sonra farklı ülkelerde düzenlenmesine değinen LohMirmand, şirketlere yeni fırsatlar sunmak için onları ihtiyaç duydukları yere götürmeye devam edeceklerini kaydetti.