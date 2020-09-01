Giyilebilir cihaz sevkiyatları COVID- 19 krizinde arttı

01 Eylül 2020

Küresel giyilebilir cihazlar pazarı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,1 büyüdü. Görülen büyümede kulaklık teknolojilerinin payı büyük olurken, insanların COVID-19 salgınının da etkisiyle sağlıklarını takip etmeye daha istekli olmaya başlamaları da artışta etkili oldu.

IDC’nin araştırma raporuna göre, Apple giyilebilir cihaz pazarında 29,4 milyon nakliyat ile para payının yüzde 34,2’sini alarak lider konuma geçti. Diğer yandan, Samsung’u dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumundan ikinci sıraya indiren, Huawei ikinci çeyrekte akıllı cihaz pazarında yüzde 58 büyüyerek, 10,9 milyon adet ürün nakliye etti ve pazar payını bir önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 9,1’den yüzde 12,6’ya yükseltti. Giyilebilir cihaz pazarında Apple ve Huawei ardından gelen firmalar Xiaomi, Samsung ve Fitbit oldu.

IDC araştırma görevlisi Jitesh Ubrani, COVID-19 salgını ile mücadelede pek çok kişi ve kurumun giyilebilir teknolojileri kullandığını söyledi ve ekledi, “Giyilebilir cihazlar yalnız semptomları takip etmek için değil, aynı zamanda sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını takip etmek için de kullanılıyor.” dedi.

Toplam giyilebilir cihaz pazarı ikinci çeyrekte 86,2 milyon adete ulaşırken, büyüme farklı cihaz türleri arasında farklılık gösterdi. IDC raporuna göre kulaklık teknolojileri akıllı saatler ve sağlık ölçüm cihazlarından daha güçlü bir performans sergiledi.

Kulaklık teknolojileri ikinci çeyrekte tüm giyilebilir cihazların yüzde 60’ını oluştururken, yüzde 32,6 büyüdü. Nakliyat adedinde Apple 23,7 milyon ünite ile başı çekerken, ardından Samsung ve Xiaomi geldi.

Akıllı saat ve bileklik nakliyatları bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 4,4 azalsa da, en büyük iki satıcı olan Huawei ve Xiaomi sırasıyla yüzde 45,8 ve yüzde 16,6 büyüdü.