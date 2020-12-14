Gmail ve YouTube açılmıyor! YouTube 503 hatası veriyor
Bir süredir YouTube açılmıyor. YouTube'a erişmeye çalışan kullanıcılar 503 hatası ile karşılaşırken, izlemek istedikleri videolara erişemiyorlar. Google'ın servisleri arasındaki YouTube'un yanı sıra, Gmail, Adsense, Admanager gibi servislere erişimde de sorunlar yaşanıyor.
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Google'ın en popüler servislerinden YouTube ve Gmail'e erişim sorunu yaşanıyor. İzlemek istedikleri videolar için YouTube'a giren kullanıcılar 503 hatası ile karşılaşırken sayfada "Something went wrong..." yazısı çıkıyor.
Aynı şekilde popüler e-posta uygulamalarından biri olan Gmail'de de sorun yaşanıyor. Mail göndermek ya da maillerini kontrol etmek isteyen kullanıcılar Gmail'e ulaşmakta sorun yaşıyor.
Google Türkiye Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Google sunucularında yaşanan sorunların farkında olduklarını belirterek, "Google, bu kritik sorunları gidermek için çalışıyor." açıklamasında bulundu.
Google servislerinde yaşanan sorunlar sosyal medyada gündem olurken, Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.
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